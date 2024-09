Cinco jogadores de lacrosse da Universidade Tufts continuam hospitalizados após uma intensa sessão de exercícios inspirada nos Navy SEALs.

A treino do dia 16 de setembro foi orientado por um ex-aluno da Tufts, que recentemente concluiu o programa de treinamento BUD/S da Marinha como SEAL, de acordo com Patrick Collins, diretor executivo de Relações com a Mídia da universidade.

Nossos pensamentos estão com os atletas e suas famílias, e estamos torcendo por uma rápida recuperação sob os cuidados de profissionais de saúde locais, acrescentou Collins, revelando que 12 alunos foram diagnosticados com o problema, com 5 ainda hospitalizados.

A rabdomiólise, uma condição rara e potencialmente fatal, ocorre quando os músculos se deterioram ou mesmo se desintegram após um treino intensivo, de acordo com o Cleveland Clinic.

Os fibros musculares desintegrados podem conter grandes quantidades de elementos como potássio e fosfato que podem ser liberados na corrente sanguínea, levando a complicações com os rins, segundo o Cleveland Clinic.

"Os sintomas mais comuns incluem rigidez muscular persistente e desconforto, além de fraqueza", disse a Dra. Shruti Gupta à afiliada da CNN WCVB durante uma entrevista, explicando ainda a condição. "Esses casos são geralmente vistos isoladamente, o que torna ainda mais intrigante o fato de terem ocorrido em atletas".

Após o treino e as internações, a Universidade Tufts adiou os treinos da equipe e designou um investigador externo e independente para examinar as circunstâncias.

"Não podemos divulgar mais informações até que a investigação seja concluída", mencionou Collins.

Os atletas estão recebendo cuidados especializados para auxiliar na recuperação, com foco em restaurar a saúde após as complicações. Devido à gravidade da rabdomiólise, é crucial que os indivíduos afetados monitorem de perto a função renal durante o processo de recuperação.

