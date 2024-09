- Ciclista sofre acidente envolvendo árvore derrubada, sofrendo lesões leves

Durante uma tempestade, uma árvore gigantesca desabou sobre um ciclista em Bergisch-Gladbach. Por sorte, o ciclista sofreu ferimentos leves, segundo o anúncio noturno do corpo de bombeiros. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o ciclista já libertado por testemunhas. Eles o levaram ao hospital local. Infelizmente, a bicicleta do ciclista e um poste de rua não tiveram a mesma sorte - a imensa salgueiro-chorão destruiu ambos além do reconhecimento.

Devido ao tamanho substancial da árvore, a estrada em questão teve que ser bloqueada temporariamente na altura da saída de um túnel. Após cerca de duas horas do incidente infeliz, ao entardecer, o corpo de bombeiros supostamente concluiu as tarefas de corte e limpeza, permitindo que a rua fosse reaberta novamente.

Como se esse único infortúnio não fosse suficiente, vários pontos quentes de emergência pontilharam Bergisch-Gladbach devido à tempestade. Até as 8:30 PM, o corpo de bombeiros havia registrado seis casos de danos por água, quatro árvores caídas e um sistema de alarme de incêndio ativado por danos por água em um estabelecimento comercial.

A tempestade intensificou, transformando-se em um furacão, causando mais destruição em Bergisch-Gladbach. Apesar do furacão, o corpo de bombeiros conseguiu concluir a limpeza e reabrir a estrada às 10 PM.

