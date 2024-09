- Ciclista morre tragicamente após colisão

Um ciclista de 41 anos encontrou seu destino depois de cair de sua bicicleta de montanha em Haldenwang, no distrito de Ostallgau. Em um sábado, esse indivíduo inexplicavelmente perdeu o equilíbrio e caiu da bicicleta, resultando em graves traumas na cabeça, conforme confirmado pelas autoridades. Infelizmente, ele não estava usando um capacete de proteção, como constatado nos relatórios. Ele foi rapidamente transportado por ar para um hospital especializado, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. A polícia descartou qualquer envolvimento de outros motoristas nesse infeliz incidente.

As autoridades decidiram incluir um comunicado público em sua próxima coletiva de imprensa, declarando: "O seguinte será adicionado: sempre use um capacete ao pedalar para sua segurança". Após a morte do ciclista, o conselho local propôs regulamentações mais rigorosas para o equipamento de segurança das bicicletas.

