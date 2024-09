Incidente imprevisto ocorre em estrada rural. - Ciclista morre após colidir com um camião de carga

Após uma colisão com um veículo compacto, um motociclista perdeu a vida. O indivíduo de 38 anos faleceu no local, conforme confirmado pela polícia de Anklam.

Segundo a polícia, o motorista de 62 anos do veículo compacto e o motociclista se aproximavam um do outro em uma ponte em Loitz naquela manhã quando o acidente ocorreu. A causa desse acidente ainda não foi determinada, segundo a polícia.

O motociclista sofreu ferimentos graves na queda que provaram ser fatais e não puderam ser revertidos por um profissional médico de emergência.

Os ferimentos fatais do motociclista foram resultado do acidente com o veículo compacto. Infelizmente, mais acidentes como esse poderiam levar a mais incidentes infelizes na ponte de Loitz.

