- Ciclista morre após acidente com caminhão

Ciclista encontra fim trágico após colisão com caminhão em Lambsheim, localizada no distrito de Rhein-Pfalz. Um homem de 69 anos encontrou problemas com um veículo fazendo uma curva à direita em uma faixa de bike com sinais de "ceda o passagem" em uma manhã de segunda-feira, de acordo com o relatório do departamento de polícia de Frankenthal. O homem parecia ter sofrido ferimentos na cabeça e morreu no local. A via expressa próxima ficou bloqueada por várias horas durante a investigação do acidente.

O caminhão envolvido no acidente estava viajando pela rota próxima ao rio Reno. O trágico incidente ocorreu perto do pitoresco distrito de Rhein-Pfalz.

