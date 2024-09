- Ciclista morre após acidente com automóvel.

Motociclista encontra fim infeliz em acidente em Salzlandkreis. O motorista sofreu ferimentos leves, enquanto o passageiro teve ferimentos graves, de acordo com o comunicado das autoridades. O motociclista morreu no local, perto de Schönebeck. Relatos sugerem que o motorista do carro desrespeitou um sinal vermelho.

A morte trágica do motociclista foi resultado do acidente em Salzlandkreis. Apesar de desrespeitar um sinal vermelho, o motorista só sofreu ferimentos leves no incidente.

Leia também: