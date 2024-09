- Ciclista encontra seu destino - Ciclista pedal ferido gravemente

Um biker encontrou um fim infeliz em um acidente envolvendo uma ciclista feminina em Pörnbach, localizado no distrito de Pfaffenhofen an der Ilm. De acordo com as autoridades, a ciclista sofreu ferimentos graves no incidente, que ocorreu ao final da tarde. Os detalhes do acidente no cruzamento ainda não foram determinados.

A vítima, uma mulher de 67 anos, estava pedalando sua bicicleta elétrica quando foi atingida lateralmente pelo motociclista no cruzamento. O impacto a lançou no asfalto, fazendo-a perder a consciência. Simultaneamente, o motociclista de 65 anos também caiu e ficou inconsciente.

Este último foi transportado por helicóptero para um hospital em Ingolstadt, onde seu estado de saúde piorou, levando eventualmente à sua morte. A mulher também foi transportada para um hospital para receber tratamento. Um especialista agora examinará os detalhes que levaram ao acidente.

O trágico incidente do motociclista ocorreu no distrito vizinho de Pfaffenhofen an der Ilm, na Alta Baviera. Apesar dos esforços da equipe médica, o motociclista não sobreviveu e foi declarado morto no hospital de Ingolstadt.

Leia também: