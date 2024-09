- Chuvas torrenciais provocam danos causados pela água em Ratingen

Tempestades furiosas se deslocam pela Renânia do Norte-Vestfália, resultando em chuvas excessivas em algumas localidades. De acordo com o corpo de bombeiros local em Ratingen, uma nuvem de chuva poderosa passou acima da cidade, causando danos consideráveis, principalmente nos bairros de Breitscheid e Lintorf. Até as 19h, já havia 120 reclamações. O corpo de bombeiros está mobilizando 100 pessoas no momento.

Da mesma forma, o corpo de bombeiros em Wesel relatou múltiplas respostas devido à chuva pesada nas horas noturnas.

O Serviço Meteorológico Alemão previu tempestades dispersas, às vezes intensas, com chuva torrencial à tarde. Na manhã de terça-feira, são projetadas mais tempestades e chuvas, que poderiam trazer chuva pesada, especialmente nas montanhas orientais.

Devido à chuva intensa, a cidade de Wesel também declarou estado de emergência, exigindo que o corpo de bombeiros respondesse várias vezes durante a noite. Com as tempestades e chuva pesada previstas para terça-feira, os corpos de bombeiros estão se preparando para potenciais situações de emergência, especialmente nas montanhas orientais.

