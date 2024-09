- Chuvas intensas levam a inundações e árvores caídas

Chuva torrencial e tempestades intensas atingiram partes de Baixa Saxônia e Bremen. Em Bremen, vários passagens de metrô e túneis de ônibus tornaram-se inacessíveis, de acordo com os relatórios da Companhia de Bonde de Bremen. Em Oldenburg, as estradas ficaram submersas, e o corpo de bombeiros local lidou com mais de 50 emergências na região. Árvores foram arrancadas, grandes galhos partidos, e houve alagamentos nas estradas, porões e calçadas, de acordo com o Kreisfeuerwehr Oldenburg.

A causa foi uma tempestade intensa e inesperada que varreu o condado do norte à tarde, de acordo com o corpo de bombeiros. Uma árvore caída bloqueou a rodovia na A29. Não foram relatadas vítimas. Devido à visibilidade reduzida a apenas 5 metros, o trânsito na rodovia foi momentaneamente interrompido. Em Hude (condado de Oldenburg), um motorista de caminhão precisou ser resgatado de seu veículo após uma árvore cair sobre ele.

O corpo de bombeiros em Oldenburg continuou suas tarefas apesar dos desafios, respondendo a mais de 50 emergências durante a tempestade. Apesar dos numerosos obstáculos causados pela tempestade, incluindo árvores caídas e alagamentos, o corpo de bombeiros local permaneceu vigilante em seus esforços de combate a incêndios.

