- Chuvas intensas e trovões atingem Renânia do Norte-Vestfália

Condições de quarta-feira na Renânia do Norte-Vestfália trazem tempestade e chuva abundante. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), chuvas, tempestade e chuva torrencial são esperadas durante todo o dia de quarta-feira. O DWD emite um alerta para a região leste, prevendo chuvas localizadas bastante intensas. A temperatura durante o dia variará entre 19 e 26 graus Celsius, enquanto à noite as temperaturas variarão entre 10 e 18 graus Celsius.

A partir daí, o tempo se estabiliza. Em suma, espere tempo seco predominante, com temperaturas variando entre 22 e 31 graus Celsius. No entanto, chuvas isoladas e tempestade podem ocorrer na região do Eifel. Na sexta-feira, a atividade de chuva e tempestade ficará restrita à parte sul.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) continua a monitorar a situação, prevendo mais chuvas e tempestade na região leste na quinta-feira, como na quarta-feira. Apesar do tempo instável, o DWD aconselha aos amantes do ar livre a ficarem preparados para potenciais alertas e avisos do DWD.

Leia também: