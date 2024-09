- Chuvas intensas e tempestades turbulentas envolvem Berlim e Brandemburgo.

Berlim e Brandemburgo estão lidando com chuvas leves, céu encoberto e alguns relâmpagos. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) relata garoa em algumas áreas. Até o meio-dia, a chuva deve cessar, deixando um misto de nuvens. À tarde, as partes norte podem experimentar chuvas esparsas, com a região de Prignitz tendo a possibilidade de breves tempestades. Granizo e ventos fortes também podem ser um fator. As temperaturas oscilarão entre 16 a 19 graus Celsius.

Durante a noite, o céu ficará predominantemente nublado à medida que as nuvens se aproximam do sudeste. Chuvas podem cair na região sul da Niederlausitz, embora outras áreas permaneçam secas. As temperaturas cairão para entre 5 a 9 graus Celsius.

O céu manterá sua aparência sombria na quinta-feira. Em geral, ficará seco, com temperaturas flutuando entre 14 a 16 graus Celsius. Ao final da semana, na sexta-feira, as nuvens passarão, mas não se espera chuva. As temperaturas cairão para entre 4 a 7 graus Celsius.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) continua a monitorar as condições climáticas, prevendo possíveis chuvas leves em áreas com céu nublado na quinta-feira. Apesar do tempo nublado, o DWD não prevê chuva significativa para a quinta-feira.

