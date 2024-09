- Chuvas intensas e tempestades poderosas na região norte.

O Serviço Meteorológico Alemão (DMS) previu tempestades com trovoadas e chuvas intensas para Hamburgo e Schleswig-Holstein. Essas tempestades são esperadas para serem intensas, acompanhadas por uma cobertura de nuvens crescente, que pode levar a condições climáticas perigosas. O termômetro deve chegar a 23 graus Celsius na costa oeste e 29 graus Celsius perto da fronteira com Mecklenburg-Vorpommern.

De acordo com o DMS, haverá tempestades intermitentes, às vezes pesadas, se movendo para o norte durante a noite de quarta-feira. As temperaturas cairão para uma faixa de 16 a 20 graus Celsius. Na quinta-feira, a previsão é de tempo seco com máximas de 26 graus Celsius nas ilhas, e temperaturas variando de 28 a 32 graus Celsius do noroeste ao sudeste.

O DWD emitiu alertas para tempestades e chuva pesada, aconselhando os moradores a estarem preparados para essas condições climáticas previstas pelo DWD. Durante as tempestades previstas, é crucial ficar dentro de casa e evitar atividades ao ar livre para minimizar riscos.

