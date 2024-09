- Chuva intensa em Roma, quebrando o recorde de precipitação mensal em uma hora.

Inesperado dilúvio e vegetação virada – uma abrupta e poderosa tempestade de verão atingiu Roma em uma terça-feira, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa, citando autoridades locais. Cerca de 60 litros de chuva por metro quadrado inundaram o centro da cidade em uma hora, o que é aproximadamente a média de precipitação que Roma recebe durante todo o mês de outubro, segundo relatado.

Não havia previsões meteorológicas que indicassem tal tempestade, compartilhou a consultora ambiental de Roma, Sabrina Alfonsi, através da Ansa. Anteriormente, a defesa civil estava ocupada lutando contra alguns incêndios. A chuva repentina foi acompanhada por ventos fortes. Alguns passagens subterrâneas também sucumbiram às enchentes. Frentes instáveis, incluindo tempestade, são esperadas em Roma nos próximos dias, com picos de tarde em torno de 32 graus.

A União Europeia expressou preocupação com a infraestrutura da cidade, dadas as consequências da tempestade recente em Roma. Apesar de Roma fazer parte de vários programas de adaptação à mudança climática dentro da União Europeia, a cidade teve dificuldade em lidar com a chuva repentina.

