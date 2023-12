Christophe Galtier, antigo treinador do Paris Saint-Germain, é absolvido num processo por discriminação

"Esta decisão é um alívio", declarou Olivier Martin, um dos advogados de Galtier, à CNN.

"Durante vários meses, Christophe foi vítima de acusações bastante odiosas que foram muito mal recebidas por ele, pela sua família e pelos que o rodeavam, e que tiveram consequências na sua vida pessoal e profissional", acrescentou.

O Ministério Público pediu uma pena de prisão suspensa de 12 meses e uma multa máxima de 45.000 euros, segundo a BFMTV, filial da CNN.

A CNN contactou o Ministério Público para comentar o assunto.

Em junho, o Ministério Público disse num comunicado de imprensa que o seu gabinete tinha aberto uma investigação preliminar contra Galtier e o seu filho, John Valovic, na sequência de relatos em abril de que Galtier teria alegadamente feito declarações de que havia demasiados jogadores negros e muçulmanos na equipa.

No início do seu julgamento, na sexta-feira, 15 de dezembro, Galtier permaneceu no banco dos réus durante várias horas, ouvindo a leitura das actas das entrevistas realizadas pela polícia a vários dos seus antigos colegas e jogadores do OGC Nice, segundo a BFMTV, filial da CNN.

Galtier tinha treinado o OGC Nice durante a época 2021-22, antes de ser nomeado treinador do Paris Saint-Germain em julho de 2022.

