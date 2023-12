Christina Applegate fala sobre a sua determinação em terminar a última temporada de "Dead To Me" no meio do seu diagnóstico de esclerose múltipla

A atriz, de 50 anos, falou com o New York Times para um artigo publicado na terça-feira, antes da estreia da terceira e última temporada da sua série da Netflix, no final deste mês. Applegate reflectiu sobre como foi receber o seu diagnóstico de EM no verão de 2021, durante as filmagens. Na época, a produção foi interrompida por cerca de cinco meses, quando ela começou o tratamento para a doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.

"Havia a sensação de, 'Bem, vamos dar a ela alguns remédios para que ela possa melhorar'", disse Applegate. "E não há melhoras. Mas foi bom para mim. Eu precisava de processar a perda da minha vida, a perda dessa parte de mim. Por isso, precisava desse tempo".

O artista também observou que, depois desse tempo, não era como se ela "viesse do outro lado, como, 'Woohoo, estou totalmente bem'. Aceitação? Não. Eu nunca vou aceitar isso. Estou lixada".

Ela lembrou ainda mais atrás, como ela começou a experimentar problemas de equilíbrio e mobilidade já durante a produção da primeira temporada de "Dead to Me", que estreou em maio de 2019.

"Eu gostaria de ter prestado atenção", disse ela. "Mas quem era eu para saber?"

Durante a pausa na produção, a Netflix considerou encerrar o programa indefinidamente à luz de suas notícias de saúde. Mas Applegate sentiu que ela "tinha uma obrigação" tanto para Liz Feldman, a criadora "Dead to Me", quanto para Linda Cardellini, sua amiga e colega de cena, assim como para a história.

"Os poderes constituídos diziam: 'Vamos parar. Não precisamos de a acabar. Vamos juntar alguns episódios". Eu disse: 'Não. Nós vamos fazer isso, mas vamos fazer nos meus termos'", disse ela.

E embora Applegate tenha dito que terminar a série foi a coisa mais difícil que alguma vez fez, a equipa e Cardellini, em especial, apoiaram-na e apoiaram-na durante todo o processo.

"Ela era a minha campeã, a minha guerreira, a minha voz", disse Applegate sobre Cardellini. "Era como ter uma mamã urso".

Mas Cardellini disse ao Times que ela "só queria o melhor para a pessoa que eu amo e me preocupo e tenho a honra de trabalhar com".

Isso estava de acordo com seus sentimentos sobre Applegate desde o primeiro encontro para o show. "Tive a sensação imediata de que nos íamos apoiar uma à outra", disse Cardellini. "Jen e Judy [as suas personagens em "Dead to Me"] apoiam-se mutuamente, amam-se, ajudam-se mutuamente nas coisas. Linda e Christina, a mesma coisa."

Para além de se certificar de que terminava a última temporada, era também importante para Applegate fazer publicidade a "Dead to Me" antes da estreia da terceira temporada na Netflix, a 17 de novembro.

"Esta é a primeira vez que alguém me vai ver como estou", disse ela. "Engordei 40 quilos; não consigo andar sem uma bengala. Quero que as pessoas saibam que estou muito consciente de tudo isso".

Quanto ao que os espectadores tiram da temporada final, a estrela de "Samantha Who?" está esperançosa, até certo ponto.

"Se as pessoas a odeiam, se as pessoas a adoram, se tudo em que se podem concentrar é: 'Ooh, olha para o aleijado', isso não depende de mim", disse ela. "Tenho a certeza de que as pessoas vão ficar, tipo, 'Não consigo ultrapassar isto'."

"Tudo bem, então não o ultrapassem", acrescentou. "Mas espero que as pessoas consigam ultrapassar isso e apenas aproveitar a viagem e dizer adeus a estas duas raparigas."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com