Christie rejeita os apelos à sua desistência com uma publicidade de 7 dígitos em New Hampshire

"Algumas pessoas dizem que eu devia desistir da corrida. A sério? Eu sou o único a dizer que Donald Trump é um mentiroso", afirma o ex-governador de Nova Jersey, que está muito atrás do ex-presidente, num anúncio direto para a câmara lançado nas plataformas digitais e de televisão.

A compra marca uma decisão estratégica da campanha de Christie de aumentar os recursos dedicados à sua estratégia "all-in-on-New Hampshire" antes das primárias de 23 de janeiro. Até à data, a campanha de Christie tem-se caracterizado por uma baixa taxa de utilização do dinheiro da campanha, baseando-se principalmente em entrevistas aos meios de comunicação social e em anúncios financiados por um super PAC que o apoia.

No spot de 30 segundos, Christie alude à mensagem de Natal vingativa do seu antigo aliado e ao seu papel no motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA, dizendo aos eleitores do Estado do Granito: "Ele vai arrasar a América para se ajudar a si próprio. Todos os líderes republicanos dizem isso em privado. Eu sou o único a dizê-lo em público".

Christie tem respondido de forma mais incisiva aos eleitores que questionam a sua permanência na corrida, argumentando que é o único a enfrentar diretamente o líder do Partido Republicano.

Uma sondagem recente da CBS News/YouGov revelou que 10% dos prováveis eleitores das primárias do Partido Republicano no Estado do Granito disseram que Christie é a sua primeira escolha, ficando atrás de Trump (44%) e da ex-governante da Carolina do Sul Nikki Haley (29%), mas quase em pé de igualdade com o governador da Florida Ron DeSantis (11%).

O investimento da campanha em New Hampshire também inclui um segundo anúncio, chamado "The Choice", que será lançado na sexta-feira, detalhando a visão de Christie para a América e fazendo um apelo à unidade.

Fonte: edition.cnn.com