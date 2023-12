Christian Eriksen sonha com o Campeonato do Mundo depois de recuperar de uma paragem cardíaca

Eriksen desmaiou durante o jogo da Dinamarca contra a Finlândia, em Copenhaga, no passado mês de junho, tendo recebido tratamento que lhe salvou a vida no relvado.

Na sequência do incidente, foi tratado no hospital e foi-lhe colocado um Cardioversor Desfibrilhador Implantável (CDI), um tipo de pacemaker destinado a evitar paragens cardíacas fatais através da descarga de um choque que restabelece o ritmo cardíaco regular.

Atualmente, diz que o seu coração "não é um obstáculo" no que diz respeito às suas ambições de regressar ao futebol.

"O meu objetivo é jogar o Campeonato do Mundo no Qatar. Quero jogar. Sempre foi essa a minha mentalidade", disse Eriksen numa entrevista à emissora dinamarquesa DR1.

"É um objetivo, um sonho. Se vou ser escolhido é outra coisa. Mas o meu sonho é regressar. Tenho a certeza de que posso voltar, porque não me sinto diferente. Fisicamente, estou de volta à minha melhor forma".

No final do ano passado, Eriksen estava a treinar no Odense Boldklub, o clube dinamarquês onde jogou nas camadas jovens antes de se juntar ao Ajax da Holanda.

Atualmente, o futuro da sua carreira de jogador não é claro. O facto de ter sido equipado com um desfibrilhador impediu-o de jogar em Itália, devido às regras do futebol italiano, e o jogador de 29 anos separou-se do seu antigo clube, o Inter de Milão, em dezembro.

"O meu sonho é voltar a jogar pela seleção nacional e voltar a jogar no Parken (em Copenhaga) e provar que foi um caso isolado e que não voltará a acontecer", disse Eriksen.

"Quero provar que estou melhor e que posso voltar a jogar na seleção nacional. Mais uma vez, cabe ao treinador avaliar o meu nível."

O Campeonato do Mundo deste ano realiza-se em novembro e dezembro. Depois de ter chegado às meias-finais do Euro 2020 no ano passado, a Dinamarca conquistou um lugar no Qatar 2022 ao liderar o seu grupo de qualificação.

LER: Romelu Lukaku pede desculpa por entrevista incendiária

Após o seu colapso e durante a sua recuperação, Eriksen disse que ficou impressionado com o apoio que recebeu.

"O impacto foi grande em muitas pessoas e elas sentiram a necessidade de me informar a mim e à minha família. Isso deixa-me muito feliz", acrescentou.

"No hospital, estavam sempre a dizer que eu tinha recebido mais e mais flores. Foi estranho porque não estava à espera que as pessoas mandassem flores porque tinha morrido durante cinco minutos.

"Foi extraordinário, mas foi muito simpático da parte de toda a gente e tem sido uma grande ajuda para mim receber todos aqueles votos de felicidades.

"E as pessoas ainda me escrevem. Agradeci às pessoas que conheci pessoalmente. Agradeci pessoalmente aos médicos, aos meus colegas de equipa e às suas famílias.

"Mas a todos os fãs que me enviaram milhares de cartas, e-mails e flores ou que vieram ter comigo na rua, tanto em Itália como na Dinamarca, agradeço-lhes o apoio que recebi de todo o mundo e que me ajudou a ultrapassar isto."

Kim Norgaard, da CNN, contribuiu com a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com