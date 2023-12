Christian Eriksen reúne-se com os colegas de equipa do Inter e inicia o caminho da recuperação

Christian Eriksen regressou ao campo de treinos do Inter de Milão pela primeira vez desde que sofreu uma paragem cardíaca enquanto jogava pela Dinamarca no Euro 2020, informou o clube italiano na quarta-feira.

O médio teve um colapso cardíaco durante o jogo de abertura do torneio contra a Finlândia, a 12 de junho, em Copenhaga, e recebeu tratamento para salvar a vida no relvado.

Regressou agora a Itália e visitou os seus companheiros de equipa no Centro de Treinos Suning do campeão italiano.

"O médio dinamarquês encontrou-se com os dirigentes do clube, o treinador, os colegas de equipa e todo o pessoal presente. Eriksen está bem e encontra-se em excelente forma física e mental", lê-se numa nota publicada no sítio Internet do clube.

"O jogador vai agora seguir o programa de recuperação proposto pelos médicos dinamarqueses em Copenhaga, que também coordenarão o acompanhamento clínico.

"A equipa médica do Inter será naturalmente mantida informada e actualizada ao longo de todo o processo."

A Reuters sabe que, de momento, não estão previstos mais exames médicos em Milão para Eriksen.

O jogador de 29 anos teve um dispositivo Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI) implantado após o seu colapso, um tipo de pacemaker que pode evitar paragens cardíacas fatais, descarregando um choque para restaurar um ritmo cardíaco regular.

No entanto, o futuro da sua carreira de jogador continua incerto, uma vez que não poderá jogar em Itália se o dispositivo não for retirado.

"Eriksen não pode ser autorizado a jogar em Itália", disse Francesco Braconaro, membro do comité técnico científico da Federação Italiana de Futebol, à Radio Kiss Kiss em julho.

"Se o jogador tiver o desfibrilador removido, confirmando assim que a patologia pode ser resolvida, então ele pode voltar a jogar pelo Inter.

Eriksen juntou-se ao Inter do Tottenham Hotspur em janeiro de 2020 e marcou oito gols em 60 jogos pelo clube, desempenhando um papel fundamental em sua primeira vitória na Série A em 11 anos na temporada passada.

Fonte: edition.cnn.com