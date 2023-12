Destaques da história

Chris Paisley ganha o seu primeiro título do European Tour... com a ajuda da sua mulher

Chris Paisley ganha o seu primeiro título do European Tour

A sua mulher foi caddy

Paisley arrecadou um prémio de 192.578 dólares para o primeiro lugar

Com o habitual carregador de sacos do inglês a tirar umas férias prolongadas, a sua mulher interveio no último minuto para dar uma ajuda.

Keri, que Paisley admitiu notavelmente que "não percebe muito de golfe", foi caddie do marido pela primeira vez, enquanto este competia no Open da África do Sul.

Com o favorito da casa, Branden Grace, a respirar no seu pescoço - e a assumir brevemente a liderança - no último dia, Paisley elogiou a influência tranquilizadora da sua mulher, que produziu um desempenho irrepreensível na quarta ronda.

"Ela não percebe muito de golfe, mas conhece-me muito bem e sabe quando estou a ir um pouco mais rápido do que o habitual ou quando estou a ficar um pouco apertado", disse Paisley aos jornalistas.

"Chegar ao último fairway com ela ao meu lado foi simplesmente incrível. Ela nunca se enganou. É a primeira vez que ela é caddie e não tenho palavras para lhe agradecer.

"A minha caddy habitual está a ser muito criticada, mas não consigo dizer o suficiente sobre o bom trabalho que ela fez esta semana e na vida em geral."

Apesar de uma multidão partizana a aplaudir Grace, o número 30 do mundo, o jogador mais bem classificado no campo, Paisley manteve a calma para fazer seis birdies numa ronda final de 66 abaixo do par para garantir a vitória.

Entrando no torneio como 286º do mundo, o jogador de 31 anos vai agora subir para o 121º lugar, o melhor ranking da sua carreira, depois de ganhar o prémio de $192.578 pelo primeiro lugar.

A última vitória de Paisley num torneio foi em 2012, quando venceu o English Challenge por uma margem de duas pancadas sobre o seu compatriota Francis McGuirk.

Começando a ronda com uma pancada de atraso em relação a Paisley, Grace começou com birdie-eagle para assumir a liderança inicial, embora um duplo bogey no sexto buraco e um bogey no 12º significassem que o sul-africano tinha muito para fazer.

"Ainda não consigo acreditar", disse Paisely sobre a sua vitória. "Enfrentar o Branden, no seu país natal, com praticamente toda a gente do público do seu lado foi difícil, mas joguei muito bem.

"Joguei muito bem. Para ser sincero, nem sequer pensei que fosse capaz de jogar tão bem e sair por cima num lugar tão maravilhoso é fantástico."

