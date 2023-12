Chris Harrison está "grato" pela separação do franchise 'Bachelor'

Durante um episódio recente do podcast "Trading Secrets", que é apresentado pelo ex-participante de "The Bachelorette" Jason Tartick, Harrison falou sobre como foi estar envolvido com a franquia.

"Continuo a olhar para isto como uma bênção na minha vida. Foi difícil no início, obviamente, não foi imediato onde eu me senti bem sobre tudo, porque o que eu passei foi tumultuado", disse Harrison. "Eu não desejo isso a ninguém."

Em fevereiro de 2021 , foi anunciado que o anfitrião e produtor estaria se afastando de suas funções de apresentador depois que ele defendeu publicamente Rachael Kirkconnell, uma concorrente de "Bachelor" que foi criticada depois que fotos dela em uma festa de fraternidade com tema de plantação antebellum em 2018 surgiram durante seu tempo no show.

"Esta temporada histórica de The Bachelor não deve ser prejudicada ou ofuscada pelos meus erros ou diminuída pelas minhas ações", disse Harrison na época em um post no Instagram. "Para esse fim, consultei a Warner Bros. e a ABC e estarei me afastando por um período de tempo e não me juntarei ao especial After the Final Rose".

Meses depois, foi anunciado que ele estaria saindo para sempre.

Harrison disse durante o podcast desta semana que toda a experiência foi "algo que eu rezo a Deus para que meu pior inimigo nunca passe".

"Mas, com isso dito, eu sabia que tinha que me retirar do que se tornou uma situação muito tóxica", acrescentou. "E foi o que fiz, e essa foi uma situação muito difícil".

O ex-jogador de futebol e a 5ª temporada de "Bachelor" Jesse Palmer assumiu o papel de anfitrião.

Fonte: edition.cnn.com