Destaques da história

Chris Evert diz que é improvável que Roger Federer ganhe o US Open

Federer 5-4 favorito para ganhar o sexto título do US Open

Mas o calor de Nova Iorque pode ser demasiado, diz Evert

"Rafa Nadal está a lamber os beiços neste momento"

Com dois Majors conquistados esta época, será que a estrela suíça, que tem sido recentemente afetada por um problema nas costas, conseguirá repetir o feito em Nova Iorque?

Chris Evert, 18 vezes campeã de Grand Slam, acha que não.

"Eu ficaria muito surpresa se Roger Federer vencesse o US Open", disse Evert à CNN.

"Ele é muito capaz, nós sabemos disso, mas ele é um atirador e eu acho que no US Open você vai lutar com muito mais do que ser um atirador".

Calor

As condições sufocantes de Nova Iorque nesta altura do ano podem ser demais para o suíço, que fez 36 anos no início deste mês.

A última vez que disputou o Open dos Estados Unidos foi em 2015, quando perdeu na final para o sérvio Novak Djokovic, antigo líder do ranking.

Federer falhou o evento no ano passado porque estava a tirar seis meses de férias para deixar o joelho sarar de uma cirurgia efectuada no início da época. Recuperou da mais longa paragem por lesão da sua carreira ao vencer o Open da Austrália no início da época e Wimbledon em julho.

"Agora vamos para a parte quente da época, a parte quente do ano", disse Evert, que venceu o Open dos Estados Unidos seis vezes entre 1975 e 1982 e se reformou em 1989, com 35 anos.

"Será que ele ainda tem alguma coisa no tanque?", questionou Evert numa entrevista no mês passado.

"Aqueles jogos longos de cinco sets, será que ele consegue jogar jogos de cinco sets, dois, três, quatro seguidos? É um cenário completamente diferente e acho que alguém como Rafa Nadal está a lamber os beiços neste momento, querendo ganhar o segundo Grand Slam."

Depois de perder na final do Open da Austrália para Federer, Nadal conquistou o décimo título do Open de França em Roland Garros, em Paris, em junho.

O espanhol recuperou o primeiro lugar no ténis masculino esta semana e será o primeiro cabeça de série em Flushing Meadows, onde conquistou o título em 2010 e 2013.

Costas ruins

Federer, terceiro classificado no ranking, disputou apenas um evento antes do US Open, o último Major do ano, que venceu cinco anos consecutivos entre 2004 e 2008.

Chegou à final do Masters de Montreal a 13 de agosto, onde perdeu para a jovem estrela alemã Alexander Zverev em sets directos.

Depois dessa derrota, Federer retirou-se do Western & Southern Open em Cincinnati, dizendo num comunicado que tinha "torcido" as costas no Canadá e precisava de descansar.

Com o atual campeão Stan Wawrinka, da Suíça, e Djokovic, ambos lesionados, o suíço é o favorito de 5 a 4 para vencer o US Open na casa de apostas britânica William Hill.

Isso significa que uma aposta bem sucedida de $4 renderia $5 mais a aposta original. Nadal é o segundo com 9-4, seguido pelo antigo vencedor Andy Murray da Grã-Bretanha com 5-1 e Zverev com 8-1.

'Uma piada'

Pouco depois de derrotar o croata Marin Cilic no All England Club, em julho, para conquistar o seu primeiro título de Wimbledon em cinco anos, Federer, 19 vezes vencedor de grandes torneios, disse à CNN que ganhar um terceiro título de Grand Slam esta época seria "uma piada".

"Sei que, se me mantiver em forma, tenho hipóteses de me sair bem no Open dos Estados Unidos, mas ganhá-lo? Sim, a certa altura quase sinto que tenho de ser realista", disse Federer.

"Já não tenho 25 anos. Não sei se consigo ganhar três slams num ano. Ganhar dois já é muito louco e muito bom o suficiente para mim", disse ele.

Outra vida

Evert, que ganhou seu último Slam aos 31 anos e agora trabalha como locutora para a ESPN enquanto dirige sua própria academia de tênis na Flórida, está impressionada com a temporada estelar de Federer.

"Como é que é possível? Porque Roger Federer é o tipo de jogador que deixa as derrotas rolarem-lhe pelas costas", disse Evert.

"Ele tem energia emocional suficiente devido à forma como encara o ténis, tem quatro filhos e uma mulher, por isso tem outra vida para se afastar das pressões do ténis.

"Ele é um rematador, não é um triturador, não precisa de treinar cinco, seis horas por dia a bater bolas como, por exemplo, o Nadal."

Fonte: edition.cnn.com