Chowdeck tem ambições de conquistar o setor de entrega de alimentos da Nigéria, com o objetivo final de se transformar em um "super aplicativo para a África".

Ele teve dificuldade em encontrar opções de entrega rápida em Lagos, a cidade mais lotada da Nigéria, já que os restaurantes estavam fechados ou tinham tempos de espera significativos. Então, ele decidiu tomar as rédeas e procurar uma solução.

Ele encontrou uma resposta durante uma viagem a Dubai em 2021. Aluko ficou impressionado com a velocidade dos aplicativos de entrega de comida lá. "Foi tão rápido", ele mencionou. "Pensei: 'Se isso pode funcionar em Dubai, por que não na Nigéria?'"

Em outubro de 2021, Aluko e seus sócios lançaram o Chowdeck, um aplicativo de entrega de comida sob demanda. Esta plataforma permite que os clientes em oito cidades nigerianas peçam refeições de aproximadamente 2.000 restaurantes colaboradores. Aluko afirmou que o aplicativo já atendeu mais de 600.000 clientes e trabalha com mais de 6.000 motoristas de entrega.

Um relatório da McKinsey & Company sugeriu que o mercado global de entrega de comida foi avaliado em $150 bilhões em 2021, com uma parte de seu crescimento rápido atribuível à pandemia de Covid-19. A equipe do Chowdeck viu isso como uma oportunidade no mercado global e pretendia ser o líder nacional da indústria.

"Eu acho que ainda temos muito mais demanda do que oferta", disse Aluko. "A maioria das empresas de entrega está lutando para atender à demanda porque há mais pessoas querendo pedir comida do que eles podem lidar, e as tendências mudaram desde o Covid-19."

Aluko reconheceu que a startup às vezes luta para acompanhar a demanda. "Crescemos muito rápido... muitos clientes simplesmente bombardeiam nossa plataforma", disse ele, acrescentando que a empresa sempre está procurando maneiras de melhorar a eficiência e atender às necessidades de sua base de consumidores em crescimento.

Em abril, o Chowdeck arrecadou $2,5 milhões em financiamento de sementes de vários investidores e do acelerador de startups YCombinator. Aluko afirmou que esse dinheiro seria usado para melhorar a eficiência da entrega e expandir para mais cidades na Nigéria. "O objetivo do financiamento é garantir que possamos fornecer e conceder a melhor experiência aos nossos clientes", disse ele.

"Raspando a superfície"

Os aplicativos de entrega de comida vêm ganhando popularidade em todo o mundo, com o Uber Eats e o DoorDash sendo os mais populares na Europa e nos EUA, respectivamente.

Um relatório da empresa de consultoria de gestão IMARC previu que o mercado de entrega de comida online da Nigéria crescerá mais de 10% até quase $2,4 bilhões até 2032. Um fator chave para impulsionar os negócios para aplicativos de entrega sob demanda é o acesso à internet melhorado. A Nigéria vem aumentando sua penetração de internet há anos; atualmente, mais de 40% da população tem acesso à banda larga, como apresentado pela Comissão de Comunicações da Nigéria.

Na África, vários startups como FoodCourt, Heyfood e SendM estão competindo para se tornar o aplicativo de entrega de comida líder do continente. Muitos são baseados na Nigéria, um dos países mais ricos da África, e também receberam apoio do Y Combinator - que já apoiou o DoorDash.

Apesar da competição crescente em seu próprio quintal, Aluko e a equipe do Chowdeck acreditam que eles apenas "rasparam a superfície". Desde o lançamento, o Chowdeck expandiu além da entrega de comida para incluir opções de entrega de farmácia,

