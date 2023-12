Chet Holmgren, segunda escolha geral, brilha na sua estreia na Liga de verão da NBA ao bater o recorde

A escolha número 2 no Draft de 2022 da NBA pelos Oklahoma City Thunder vestiu a camisola azul pela primeira vez na terça-feira, na Liga de verão da NBA.

A Summer League é uma competição fora de época em que as equipas jogam predominantemente com novatos, jogadores do segundo ano e jogadores marginais da NBA para dar minutos a talentos em desenvolvimento e ver quem se encaixa e quem não se encaixa.

Na vitória por 98-77 sobre os Utah Jazz, Holmgren impressionou os adeptos durante os 24 minutos em que esteve em campo, estabelecendo recordes.

O grandalhão de 20 anos terminou com 23 pontos - incluindo 4 de 6 tentativas de três pontos - sete rebotes e quatro assistências.

Ele também terminou com seis bloqueios, o maior de todos os tempos em um jogo da Liga de verão da NBA.

Quando lhe disseram depois que tinha batido o recorde de blocos, Holmgren disse que queria mais. "Só seis? É esse o recorde? Oh, bem, vou bater o recorde outra vez", disse ele à ESPN na sua entrevista pós-jogo.

De acordo com a ESPN, Holmgren se tornou o primeiro jogador na história da Liga de verão a registrar pelo menos cinco bloqueios e acertar quatro arremessos de três pontos.

Jogando ao lado de grande parte dos jovens talentos do Thunder - Josh Giddey, Alekesej Pokusevski, Jaylin Williams e Jalen Williams - o tamanho e a capacidade de arremesso de Holmgren se destacaram imediatamente.

O jogador de sete pés de Gonzaga fechou o campo com seu tamanho e mostrou algumas das habilidades ofensivas astutas que já aprendeu.

Ele afundou a bola enfaticamente para marcar seus primeiros pontos, acertou um arremesso de três pontos na cara de Tacko Fall, de 1,80m, e acertou um arremesso de média distância que tinha uma semelhança incrível com Dirk Nowitzki, o melhor jogador da NBA.

"Um brinde aos meus colegas de equipa por me prepararem, por falarem comigo, por me colocarem em posição de ser bem sucedido", disse Holmgren, com o braço à volta de Giddey.

"Um aplauso para este tipo aqui", disse ele, apontando para Giddey. "Duplo duplo com assistências. Grande noite para ele e isso ajudou-me muito."

Giddey foi efusivo nos seus elogios a Holmgren. "O entusiasmo com que ele chegou, a forma como jogou esta noite foi importante para nós", disse o base australiano.

"Sendo uma escolha alta como esta, há muita pressão a chegar, e ele lidou com ela tão bem quanto podia. Facilita-me o trabalho jogar com alguém como ele. Ele consegue esticar o campo, finalizar no aro. Protege-me, protege-me na parte defensiva. Adoro jogar com ele. Foi um jogo, e a química só está a aumentar."

A equipa técnica dos Thunder também ficou impressionada com o desempenho de estreia de Holmgren.

"Achei que ele foi muito bom ofensivamente. O que mais me impressionou nele foi o facto de ter jogado bem dentro do nosso estilo", disse Kameron Woods, o treinador da equipa da liga de verão dos Thunder.

"Obviamente, ele fez um grande jogo, mas o mais impressionante para mim foi o facto de o ter feito dentro do nosso ataque. Parecia um basquetebol de equipa e ele teve sucesso dentro do que estamos a fazer."

Fonte: edition.cnn.com