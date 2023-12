Chelsea vence emocionante final da Taça de Inglaterra feminina com vitória no prolongamento sobre o Manchester City

Foi um jogo tentador entre as duas equipas mais em forma do país; ao chegar a Wembley, o City vinha de uma série de 13 vitórias e o Chelsea de 11 vitórias.

Curiosamente, a última vez que uma destas equipas perdeu um jogo foi contra a outra e, sem surpresa, o jogo foi incrivelmente equilibrado.

Foi a primeira vez que as finais da Copa da Inglaterra masculina e feminina foram disputadas no mesmo fim de semana e, depois do empate entre Liverpool e Chelsea no sábado, ficou claro desde cedo que a final de domingo - disputada diante de um público recorde de 49.094 pessoas - não seguiria o mesmo caminho.

Depois de um início frenético, o impasse foi desfeito pouco depois da marca de meia hora, quando Kerr cabeceou o cruzamento de Millie Bright por cima da linha no poste mais distante. A abertura do placar foi merecida para o Chelsea, que lidou muito melhor com a ocasião do que seu adversário na etapa inicial.

Foi a segunda vez que City e Chelsea se defrontaram numa final importante esta época, com o City a vencer por 3-1 na final da Taça da Liga Feminina, em março.

Kerr também abriu o placar naquele dia, e o Chelsea talvez estivesse com medo de viver um déjà vu, já que a vantagem durou menos de 10 minutos.

O City voltou a empatar com um belo golo individual de Lauren Hemp, que cortou Bright e rematou em arco, deixando a guarda-redes do Chelsea, Ann-Katrin Berger, enraizada no local.

No entanto, o Chelsea recuperou a liderança pouco depois da hora de jogo e, desta vez, foi um golaço de Erin Cuthbert a colocar a equipa em vantagem. A jogadora do City, Ellie Roebuck, não conseguiu chegar perto.

O Chelsea deve ter pensado que era o golo que garantiria o bicampeonato da Taça de Inglaterra, mas o City nunca sabe quando está derrotado.

Faltando menos de dois minutos para o fim dos 90, Hayley Raso dominou uma bola cruzada no peito e finalizou brilhantemente com a parte externa da chuteira para empatar o City mais uma vez.

Foi um momento extremamente importante para Raso no maior dos palcos. Há quatro anos, ela nem sabia se voltaria a andar depois de quebrar três vértebras em uma colisão dentro de campo quando jogava nos Estados Unidos.

Mas a atual equipe do Chelsea pode se orgulhar de ser uma das melhores do país no futebol feminino.

Havia algumas preocupações sobre se o peso físico e emocional da conquista do título da liga feminina no último dia do último fim de semana da temporada, depois de uma batalha exaustiva contra o Arsenal, teria exigido demais do Chelsea, mas a energia implacável de Kerr encapsulou a vontade com que a equipe joga.

Foi um erro de Alanna Kennedy, ao falhar uma tentativa de interceção, que deu a bola ao Chelsea aos 10 minutos do prolongamento. Kerr correu mais de metade do campo, antes de disparar um remate que desviou em Alex Greenwood e enganou Roebuck.

A vitória garantiu o 11º título com o Chelsea para Hayes, que só reforça ainda mais o seu lugar como uma das principais treinadoras do futebol feminino.

Fonte: edition.cnn.com