- Chegou à fase final do processo judicial contra um suposto comandante do PKK.

Após uma década de investigações, o caso contra um suspeito de ser associado ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) está prestes a ser encerrado em Hamburgo. Esta manhã, às 9h30, o acusado poderá apresentar sua argumentação final. Em seguida, o Tribunal Regional Superior Hanseático poderá revelar sua decisão, segundo informou o gabinete de imprensa do tribunal. O promotor federal está pedindo uma pena de prisão de 4,5 anos para o indivíduo turco de 50 anos, alegando envolvimento em uma organização terrorista estrangeira. No entanto, a defesa está lutando pela inocência de seu cliente.

De acordo com as acusações, o réu é acusado de ter sido um colaborador ativo do PKK na Alemanha do Norte e na Renânia do Norte-Vestfália de setembro de 2018 a junho de 2020. O réu foi preso em Chipre em março, a pedido de um mandado de prisão europeu emitido pela Alemanha. Desde então, tem sido mantido sob custódia.

O julgamento do suspeito de ser associado ao PKK está sendo conduzido pelo Tribunal de Primeira Instância em Hamburgo. Após a apresentação dos argumentos finais, a decisão sobre a sentença do acusado será proferida pelo Tribunal Regional Superior Hanseático.

Leia também: