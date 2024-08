Chefe da empresa de serviços domésticos BSW agredido na Turíngia

O membro da diretoria do BSW, John Lucas Dittrich, denominou o ocorrido como um "ataque covarde com tinta" perpetrado por um indivíduo não identificado utilizando uma substância não especificada em Erfurt. Pesquisas indicam que a coalizão do Sahra Wagenknecht (BSW) pode ingressar nas legislaturas estaduais em Erfurt e Dresden com consideráveis números nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, que ocorrerão no domingo.

