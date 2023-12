Chefe com estrela Michelin deixa o emprego após alegada praxe na cozinha

O Grupo Hyatt é proprietário do Hotel du Palais, situado na cidade balnear de Biarritz, no sudoeste de França, onde Largeau tinha o seu restaurante.

"Devido à política da nossa empresa e para respeitar a privacidade de todos os envolvidos, não podemos fazer mais comentários", afirmou o Grupo Hyatt na sua declaração à CNN.

"O incidente não reflectiu os valores fortes que todos defendemos e as decisões apropriadas foram agora tomadas. A segurança, o bem-estar e o bem-estar dos nossos colegas, hóspedes e parceiros são sempre as nossas maiores prioridades", afirma o comunicado.

As "alegações e imagens preocupantes" foram inicialmente relatadas pelo Sud Ouest, um jornal francês de destaque na região.

Segundo o Sud Ouest, um jovem assistente foi amarrado nu a uma cadeira, em frente de membros do pessoal do restaurante e na presença do chefe francês Aurélien Largeau, com base em várias fontes que preferiram manter o anonimato.

"Foram gravados vídeos que foram partilhados nas redes sociais e que mostram a vítima com uma maçã na boca e uma cenoura nas nádegas", refere Sud Ouest no seu artigo publicado pela primeira vez a 26 de dezembro.

Após a notícia do incidente, Largeau fez uma declaração à BFMTV, afiliada da CNN, negando quaisquer alegações contra ele, chamando-lhes "declarações difamatórias e falsas" e um "ataque monstruoso" à sua "honra" e às suas "equipas formidáveis".

A BFMTV informou também que o Ministério Público de Bayonne abriu um inquérito preliminar sobre o incidente.

Os vídeos que circulam nas redes sociais foram entretanto retirados, segundo o Sud Ouest e a BFMTV.

De acordo com o sítio Web do restaurante, Largeau assumiu o comando das cozinhas do Hotel du Palais em 2020 e ajudou a obter uma estrela Michelin para o restaurante.

A cultura tóxica da cozinha tem estado no centro das atenções nos últimos anos, uma vez que muitos chefes e restaurantes têm sido denunciados por alegados abusos.

