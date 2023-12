Charlie Whiting: O diretor de corrida da Fórmula 1 morre subitamente, aos 66 anos

Whiting, de 66 anos, esteve em Melbourne para o Grande Prémio da Austrália, que dá início à nova temporada de Fórmula 1 no fim de semana.

Começou a sua carreira na F1 como parte da equipa Hesketh, antes de se juntar à Brabham de Bernie Ecclestone, onde foi o mecânico-chefe da equipa durante uma era de sucesso que viu Nelson Piquet ganhar o Campeonato do Mundo de Pilotos (WDC) em 1981 e 1983.

Era diretor de corrida da série de desportos motorizados desde 1997. O presidente da FIA, Jean Todt, descreveu Whiting como "uma figura central e inimitável na Fórmula 1 que encarnava a ética e o espírito deste fantástico desporto".

Antes de assumir o cargo de diretor de corrida da competição, que o levou a ser o responsável pelo arranque oficial de cada grande prémio, bem como o supervisor das regras e regulamentos da F1, Whiting tinha entrado para a FIA em 1988 como diretor técnico.

'O nosso tipo de homem'

O pentacampeão mundial Lewis Hamilton foi uma das muitas estrelas actuais e antigas da F1 a prestar homenagem a Whiting, que era visto como o homem de referência para os pilotos em qualquer fim de semana de corrida.

"O que ele fez pelo desporto, o seu empenho, foi realmente um pilar", disse Hamilton. "Uma figura tão icónica no mundo do desporto e que contribuiu tanto para nós. Que ele descanse em paz".

Sebastian Vettel, da Ferrari, chamou-lhe "o nosso tipo de homem, o nosso homem dos pilotos". E disse: "Falei com ele ontem e percorri a pista nas primeiras curvas com ele. É difícil perceber quando alguém deixa de estar presente.

"Ele era o intermediário. Era alguém a quem se podia perguntar tudo, em qualquer altura. Estava aberto a toda a gente, a qualquer momento, a sua porta estava sempre aberta. Era um piloto, era apenas um tipo muito simpático."

O diretor-geral da Fórmula 1, Ross Brawn, recordou a sua amizade de longa data com Whiting, que também trabalhou com o tricampeão mundial Niki Lauda durante o seu tempo na Brabham.

"Conheço Charlie durante toda a minha vida de piloto", disse ele. "Trabalhámos juntos como mecânicos, tornámo-nos amigos e passámos muito tempo juntos em pistas de corridas de todo o mundo.

"Fiquei muito triste quando ouvi a trágica notícia. Estou destroçado. É uma grande perda não só para mim pessoalmente, mas também para toda a família da Fórmula 1, a FIA e o desporto motorizado como um todo."

Sergio Perez, que pilota para a Racing Point, disse: "Foi fantástico [trabalhar com Charlie]. Ele era um tipo tão bom. É muito raro neste desporto encontrar um tipo tão pacífico, adorável e amigo próximo.

"Não tenho nada de mau a dizer sobre ele, para ser honesto. Nada. Só coisas boas. Todos os meus pensamentos vão para a família dele. Viajámos juntos pelo mundo durante muitos anos.

"Alguém como ele, vai ser impossível encontrar um substituto para ele. Ele é um daqueles jogadores-chave do desporto. Tinha uma relação tão forte com todos os pilotos, com todos os chefes de equipa, que vai ser difícil substituí-lo."

Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, acrescentou o seu próprio tributo, reflectindo sobre um "pilar da nossa família da Fórmula 1" e "um verdadeiro guardião dos seus melhores interesses".

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, elogiou ainda mais o conhecimento de Whiting sobre a indústria, chamando-lhe "um especialista incansável e esclarecido em desportos motorizados". Binotto acrescentou: "Ele ajudou a tornar a F1 mais segura e melhor.

"O nosso desporto fica diminuído com a sua morte e perdemos um amigo. Sentiremos muito a sua falta".

