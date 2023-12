Destaques da história

Charlie Martin: piloto transgénero persegue o sonho das 24 horas de Le Mans

A britânica Charlie Martin pretende tornar-se a primeira piloto transgénero a correr em Le Mans

Afastou-se do desporto automóvel com receio de não ser aceite

Mas Martin está de volta para competir na Michelin Le Mans Cup de 2019

"Precisamos de histórias positivas de pessoas trans reais a fazer coisas incríveis" - Martin

Um dia, ele queria correr na icónica catedral francesa do desporto automóvel - sede da mais antiga corrida de resistência do mundo, que se realiza novamente este fim de semana - em vez de assistir às corridas encharcado de chuva.

Mas este sonho era secundário em relação a outro desejo, mais urgente, que batia dentro do seu corpo como uma pulsação.

Se ele corresse, seria como mulher.

"Naquela altura, eu nem sequer estava a correr", explicou Martin à CNN Sport. "Mas se me pudessem ter concedido qualquer desejo - para além de mudar de sexo, que era sempre a resposta padrão - teria sido correr em Le Mans.

"É um festival para os fãs do petróleo e eu fiquei fascinado; foi tudo, a façanha da resistência, aquilo por que os carros passam, a escala da coisa perante 300.000 fãs.

"Disse para mim mesmo, naquele momento, que era o fim."

'Assustado com as consequências'

Martin ainda vivia como homem durante as viagens subsequentes a Le Mans como espetadora inspirada, mas em 2012 - pouco mais de uma década desde aquela primeira peregrinação às 24 Horas que mudou a sua vida - fez a transição, mudando o seu género para feminino. Martin submeteu-se a vários procedimentos importantes, bem como a terapia, e documentou o seu percurso no YouTube.

"Praticamente todas as fibras do meu corpo me diziam que era a coisa que eu precisava de fazer", explica Martin. "Mas sempre disse a mim mesma que nunca teria coragem de o fazer; tenho demasiado medo das consequências; tenho demasiado medo de contar a todas as pessoas da minha vida e de como elas poderiam reagir e tratar-me.

"Por isso, fazer a transição e não só fazê-la, mas também fazê-la correr incrivelmente bem, ser tão feliz, finalmente, de repente, parece que se correu o maior risco da vida, mas também se ganhou o jackpot."

No entanto, quando fez a transição, Martin virou as costas às corridas porque pensou que não seria bem recebida como piloto transgénero.

Tinha estado a competir no Reino Unido em corridas de subida de montanha - em que os pilotos correm contra o relógio em percursos de subida - encaixando-as no seu trabalho diário no negócio de engenharia da família.

"Afastei-me dos desportos motorizados", explica. "Não conseguia ver como é que alguma vez seria aceite.

"Quando estava no primeiro ano de transição no Reino Unido, as pessoas eram bastante indiferentes, mas penso que isso se devia ao facto de toda a gente me conhecer e ... o alpinismo no Reino Unido é uma coisa de uma geração um pouco mais velha - e por isso senti-me bastante, não sei. Desafiante é provavelmente a melhor forma de o descrever".

A decisão de ir a França e competir numa ronda única do Campeonato Francês de Subida de Montanha em St-Goueno renovou a paixão de Martin e as suas esperanças de se tornar piloto profissional. Ela bateu o recorde da classe e ganhou a corrida por três segundos, uma margem monumental para os padrões das subidas de montanha.

"As pessoas ficaram um pouco surpreendidas com o facto de uma rapariga inglesa de quem ninguém tinha ouvido falar ter chegado e surpreendido toda a gente", recorda Martin com um sorriso.

"Uma vida totalmente nova

Ter a coragem de se submeter à transição - e hipotecar novamente a casa para financiar a cirurgia de feminização facial no final de 2013 - acabou por galvanizar a auto-confiança de Martin e, por sua vez, tornou-a numa melhor piloto.

"Abriu uma vida totalmente nova", acrescenta Martin. "Começou todo este processo de correr riscos, de experimentar as coisas e de não me preocupar em errar, e isso transformou-se numa bola de neve que me trouxe até este ponto: Le Mans, vamos a isso!"

Em 2019, depois de mais períodos de concentração em subidas de montanha na Europa e de uma temporada única de corridas de circuito no Reino Unido, Martin deixou o emprego e anunciou uma campanha com a equipa Racing Experience para participar na Michelin Le Mans Cup, uma série para protótipos de carros de Le Mans que a levaria à famosa pista de La Sarthe em junho.

Mas o encontro de Martin com o destino de Le Mans foi subitamente anulado quando o financiamento de que necessitava falhou apenas duas semanas antes da corrida deste fim de semana.

"É uma verdadeira pena", diz Martin, cujo lugar na equipa foi preenchido apenas para o fim de semana de Le Mans. "Infelizmente, devido a atrasos de última hora com o patrocínio, não pudemos continuar.

"Tentámos tudo o que podíamos, incluindo uma campanha de financiamento coletivo, mas ficámos desiludidos muito perto da corrida."

Martin é resiliente e positiva. Ela tem de acreditar que isto é apenas um pequeno obstáculo no seu caminho para Le Mans.

E pode confortar-se com o facto de que sempre trabalhou para um plano de três anos com o objetivo final de competir na corrida de 24 horas em 2021 como o primeiro piloto transgénero.

"O meu objetivo continua a ser competir nas principais 24 Horas de Le Mans e sinto-me ainda mais determinada do que nunca a concretizá-lo", acrescenta.

"Nunca houve um piloto transgénero profissional no desporto automóvel, por isso é uma posição empolgante.

"Antes de mais, só quero fazer a corrida, mas é muito importante para mim fazer isso como a pessoa que sou hoje, fazer Le Mans como mulher trans.

"Há tanto negativismo nos meios de comunicação social que precisamos de histórias realmente positivas de pessoas trans reais que fazem coisas incríveis com as suas vidas".

'Ambiente tóxico'

Este ano, o debate sobre atletas transgénero que competem no desporto feminino chegou às manchetes.

A estrela do ténis Martina Navratilova pediu desculpa depois de ter acusado as mulheres trans de fazerem "batota" , enquanto a antiga nadadora internacional Sharron Davies também afirmou que as atletas transgénero não deviam ser autorizadas a competir em competições femininas.

Como atleta transgénero de grande visibilidade, Martin foi envolvido no debate, aparecendo na televisão nacional do Reino Unido.

"Quando temos vozes respeitadas no desporto, como Sharon Davies e Martina Navratilova, a falar e a disparar da anca, quando na realidade não estão familiarizadas com a investigação, é incrivelmente prejudicial", afirma Martin.

"Cria um ambiente muito tóxico para a comunidade trans".

De acordo com as directrizes do Comité Olímpico Internacional (COI), as mulheres trans devem demonstrar que o seu nível de testosterona se encontra abaixo de um determinado nível durante pelo menos 12 meses antes da sua primeira competição.

Martin aprova a decisão do COI, sobretudo porque silencia aqueles que argumentam que as mulheres trans que competem em competições femininas têm uma vantagem injusta devido ao aumento dos níveis da hormona masculina.

"Qualquer pessoa que passe por uma transição médica não tem testosterona no seu corpo", acrescenta Martin. "Para mim, enquanto mulher trans, a ideia de ter testosterona no corpo ... Eu passava-me. Por isso, este é um facto enorme que não está a ser relatado.

"Se tivermos testosterona no corpo durante toda a vida e a retirarmos e substituirmos por estrogénio, perdemos força física, perdemos massa muscular e ficamos mais fracos. Eu sei que sim".

Martin reconhece que o facto de estar no desporto automóvel - onde uma máquina fornece a maior parte dos músculos - a protegeu de alguma, mas não de toda, a negatividade.

"Elimina a possibilidade de alguém argumentar contra mim e dizer 'oh, bem, tu só te estás a sair tão bem porque és trans e tens uma vantagem física'. Por isso, simplifica as coisas do meu ponto de vista, mas pode continuar a ser um desafio", diz ela.

"É uma parte infeliz de ser aberta sobre a minha vida que eu enfrento um monte de abuso transfóbico. Haverá sempre muitos abusos online (mas) aprendi a ignorá-los.

"A única transfobia dissimulada que sofri no desporto foi há alguns anos, quando fui excluído de uma equipa nacional para um campeonato de corridas após a minha transição, apesar de ter a maior experiência de todos os potenciais candidatos.

"De um modo geral, descobri que a comunidade do desporto motorizado tem apoiado incrivelmente a minha decisão de ser eu própria."

Olhando para trás, Martin apercebe-se do caminho que percorreu desde aquele primeiro fim de semana transformador a ver as 24 Horas em 2001.

"Na altura, até a ideia de correr em Le Mans a tempo inteiro parecia altamente improvável, mas se me dissessem que ia fazer a transição e fazê-lo como mulher trans, eu teria rido", diz ela com outro grande sorriso.

"Por isso, estar num ponto em que isso parece não só possível, mas que vai acontecer - é simplesmente fantástico".

Martin está perfeitamente qualificada para Le Mans, afinal de contas, trata-se de resistência e ela tem isso em abundância.

