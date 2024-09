- Chamas na Califórnia invadem o aeroporto

Na Califórnia, bombeiros estão lutando contra vários incêndios massivos, com as chamas agora se aproximando de um aeródromo situado a cerca de uma hora a sudeste de Los Angeles.

O pequeno campo de aviação em Trabuco Canyon, no condado de Orange, especializa-se em drones, segundo meios de comunicação dos EUA. Inicialmente, o chamado Incêndio do Aeroporto não foi fácil de apagar, de acordo com o Departamento de Silvicultura e Prevenção de Incêndios da Califórnia (Cal Fire). Como resultado, eles promoveram evacuações em várias localidades vizinhas.

Relatórios indicam que abrigos estão disponíveis, enquanto várias rotas foram bloqueadas. Infelizmente, a CBS News relatou três mortos, incluindo dois bombeiros.

O incêndio começou na segunda-feira, de acordo com fontes. O fogo se espalhou rapidamente, cobrindo uma área de cerca de 22 km², como especificado pelo Cal Fire. Cerca de 1.000 profissionais estão no local, como relatado ainda pela CBS News. Eles estão principalmente focados em evitar que o fogo alcance os complexos residenciais.

Quanto às causas do Incêndio do Aeroporto, não foi inicialmente conhecido por fontes oficiais. No entanto, especulações em meios de comunicação sugerem que pode ter sido acidentalmente iniciado por atividades de construção nas proximidades.

Além disso, incêndios florestais também estão devastando outras áreas da Califórnia. O famoso Incêndio da Linha no condado de San Bernardino, adjacente ao condado de Los Angeles, também se espalhou de forma enganosa no fim de semana passado. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas diante das chamas.

A Comissão declarou estado de emergência devido aos extensos incêndios florestais na Califórnia. Apesar dos esforços de 1.000 bombeiros, o Incêndio do Aeroporto continua a representar uma ameaça significativa aos complexos residenciais vizinhos.

