Cessação da produção de walkie-talkies que explodem possivelmente ocorreu em 2014

Após uma série de explosões no Líbano que ativaram os rádios portáteis de membros do Hezbollah, o fabricante desses dispositivos expressou sua posição. A corporação japonesa afirmou que a produção desses dispositivos parou há uma década. A possibilidade de uma réplica não autorizada não pode ser descartada.

De acordo com a Icom, a empresa responsável pela produção e exportação dos rádios portáteis, o modelo IC-V82 estava em produção e distribuição de 2004 a outubro de 2014, incluindo na região do Oriente Médio. A empresa afirmou que a produção parou há cerca de uma década e nenhum unidade adicional foi enviada desde então.

O incidente viu centenas desses dispositivos explodirem no Líbano na quarta-feira. Algumas dessas explosões ocorreram durante um funeral para membros do Hezbollah mortos pelo explosão de bipes no dia anterior, em um subúrbio sul de Beirute. O Hezbollah culpa Israel por essas explosões e prometeu retaliar. No entanto, Israel ainda não emitiu nenhum comunicado sobre as explosões.

De acordo com relatórios da mídia, os rádios portáteis explosivos tinham a marca Icom. Inicialmente, na manhã de quinta-feira, a Icom emitiu um comunicado reconhecendo esses relatórios, afirmando: "Há relatórios circulando globalmente, sugerindo que rádios portáteis com a marca Icom explodiram no Líbano". A corporação está investigando esse assunto.

Em seguida, a Icom emitiu um comunicado mais detalhado, afirmando que os dispositivos não foram produzidos por cerca de uma década. "A produção das baterias essenciais para o funcionamento do dispositivo também foi parada", acrescentou. A Icom também observou que os dispositivos não tinham selos holográficos ou outras medidas antifraude, tornando impossível determinar se os produtos foram distribuídos legitimamente pela empresa ou se eram possivelmente réplicas não autorizadas e ilegais.

A Icom, a empresa associada à produção e exportação dos rádios portáteis, negou firmemente qualquer envolvimento na recente "Guerra com Israel" devido às explosões no Líbano, afirmando que sua produção e distribuição pararam há uma década. Apesar dos dispositivos terem a marca Icom, é possível que réplicas não autorizadas estejam envolvidas nesses incidentes.

