Cerveja amanteigada e muito mais: O que comer no novo parque temático do Harry Potter

O Universal Studios Hollywood está a oferecer espreitadelas do Wizarding World of Harry Potter antes da sua abertura ao público a 7 de abril. Há algo para todos os fãs de Harry Potter na nova atração, que dá vida às ruas de pedra da aldeia de Hogsmeade.

Por enquanto, porém, vamos falar sobre a comida.

Uma pequena caminhada, passando pela estação de Hogsmeade e pela loja de doces Honeydukes, leva ao restaurante Three Broomsticks e ao pub Hogs Head, local de um teste de degustação na quarta-feira à noite para mostrar o menu de inspiração britânica. Aqueles que esperam pratos diretamente dos livros, tais como sanduíches de arminho, carne enlatada e bife e torta de rim, podem ficar desapontados, mas o menu presta uma homenagem digna aos alimentos básicos de pub, tais como torta de pastor, bangers and mash e peixe e batatas fritas.

De qualquer forma, o que mais importa é que eles servem Butterbeer, a bebida com sabor de caramelo apreciada por Harry e seus amigos.

Servidores alegres cumprimentaram os convidados à porta do pub Hogs Head com copos de cerveja amanteigada sem álcool, que no mundo real tem uma forte semelhança com um gelado. A cerveja Hog's Head está disponível em três variedades atrás do bar, que reproduz fielmente a estalagem e o pub íntimo e espartano escolhido por Ron e Hermione como o local de encontro secreto do Exército de Dumbledore.

O pub é adjacente ao Three Broomsticks, uma taberna rústica com pesadas mesas e cadeiras de madeira dentro de um teto abobadado cavernoso. Nas vigas, malas e baús de navio ficam do lado de fora das portas que levam aos quartos da estalagem do mago. Nas paredes estão penduradas relíquias que só os verdadeiros fãs reconhecerão (wink).

Grande parte do cardápio é inspirado em sua contraparte da Costa Leste, que abriu há quase dois anos no Universal Studios Orlando, mas há alguns pratos novos no novo local. De longe, o mais memorável é a sobremesa de creme em pote de cerveja amanteigada servida em um pequeno pote. A opção com sabor de chocolate traz à mente uma mousse, mas a opção de cerveja amanteigada é uma sobrecarga de sacarina como nenhuma outra.

Menção honrosa para o sticky toffee pudding e para o chocolate trifle.

A surpresa do menu foram as sopas em quatro variedades - cerveja e queijo, milho, batata e alho francês, e guisado Guinness - servidas fielmente com um lado de pão de soda. Não são as fotos mais bonitas, mas é assim que se sabe que são boas. Por outro lado, as opções vegetarianas, como a couve e os legumes assados, são perfeitamente comestíveis, mas provavelmente não irá lá pelos espargos.

Sobre o ambiente e a comida, uma verdadeira fã de Harry Potter presente no evento aprovou: "É exatamente como nos livros e nos filmes", disse ela. "Mal posso esperar para vir com os meus amigos".

Os que procuram iguarias verdadeiramente inspiradas nos livros devem esperar pela loja de doces Honeydukes, onde estarão disponíveis sapos cobertos de chocolate e gomas de vários sabores.

