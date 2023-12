Cerimónia da Bola de Ouro: Alexia Putellas faz história, os jogadores masculinos do Real Madrid ficam ofendidos e vaias para Mbappé?

A jogadora de 28 anos ganhou o prémio apesar de ter falhado o Euro 2022 devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior. A jogadora enfrentou uma forte concorrência de jogadoras como Beth Mead e Lucy Bronze, que venceram a competição com a Inglaterra.

"Estou muito feliz por estar de volta aqui", disse Putellas ao receber o seu prémio. "Há um ano, consegui ganhar este prémio e isso levou-me a querer melhorar ainda mais.

"Sem os meus colegas de equipa, isto não teria sido possível. Quero agradecer também à equipa técnica e ao treinador. E agradecer a todos os envolvidos no clube fora do campo."

Embora Putellas enfrente agora uma longa paragem para recuperar de uma lesão, ela foi um elemento fundamental para o sucesso do Barcelona na época passada.

Como capitã, inspirou o clube catalão na conquista da tríplice coroa nacional, marcando 18 golos no campeonato e dando 15 assistências.

Ela também foi a artilheira da Liga dos Campeões feminina na temporada passada, com 11 gols, mas o Barça não conseguiu o bicampeonato ao ser derrotado pelo Olympique Lyonnais Féminin na final.

A inglesa Mead ficou em segundo lugar, enquanto a australiana Sam Kerr, estrela do Chelsea, foi eleita a terceira melhor.

Entretanto, Karim Benzema foi coroado o vencedor do prémio masculino após uma época brilhante com o Real Madrid, recebendo o troféu do último francês a ganhar o prémio, Zinedine Zidane, há 24 anos.

O francês inspirou a sua equipa na conquista do título da La Liga e foi o melhor marcador da Liga dos Campeões na época passada, com 15 golos - incluindo alguns decisivos na fase a eliminar - ajudando o Madrid a conquistar a sua 14ª Taça dos Campeões Europeus.

Real Madrid insatisfeito

No entanto, embora ninguém tenha problemas com o facto de Benzema ter conquistado a sua primeira Bola de Ouro, muitos dos seus companheiros de equipa levantaram uma sobrancelha em relação à cerimónia de entrega dos prémios.

Os jogadores do Real Madrid ficaram particularmente incomodados quando não conseguiram ganhar o prémio atribuído à melhor equipa masculina, apesar de terem vencido a La Liga, a Supercopa de Espanha e a Liga dos Campeões.

O Real Madrid foi votado em terceiro lugar, atrás do Liverpool, em segundo, e do Manchester City, em primeiro, que muitos adeptos consideram praticar um futebol mais atrativo. Los Blancos venceram o Liverpool na final da Liga dos Campeões.

"Ficámos todos um pouco confusos com a vitória do City", disse o guarda-redes do Madrid, Thibaut Courtois, à rádio espanhola, irritado por também ter ficado em sétimo lugar nos prémios individuais, apesar de ter ganho o prémio de melhor guarda-redes.

Entretanto, o seu colega de equipa no Madrid, Toni Kroos, tweetou: "3ª melhor equipa em 2021/22 - feliz @realmadrid?"

Os prémios são votados por um grupo seleto de 100 jornalistas de todo o mundo, mas todos os anos parecem trazer nova controvérsia, tanto por parte dos adeptos como dos jogadores.

Vaias para o herói da cidade natal?

A cerimónia teve lugar em Paris, França, e contou com a presença de jogadores de todo o mundo.

A estrela do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, foi um dos presentes, mas o vencedor do Campeonato do Mundo teve uma reação mista por parte das pessoas que se reuniram no exterior do local.

Na semana passada, os rumores sugeriam que o jogador de 23 anos estava descontente no PSG e que pretendia sair do clube já em janeiro, poucos meses depois de ter rejeitado o Real Madrid para assinar uma prorrogação da sua permanência em Paris.

Tanto o PSG como Mbappé negaram a especulação, mas mesmo assim o jogador recebeu algumas vaias do público quando se dirigia para a passadeira vermelha.

Mbappé, que não se esperava que ganhasse o prémio, ficou em sexto lugar na classificação geral.

