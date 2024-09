Cerca de um terço de todos os veículos elétricos matriculados na UE encontrará a sua casa na Alemanha até 2023.

Observa-se que o mercado alemão de veículos elétricos está atualmente em ritmo lento. Notavelmente, um punhado de países europeus ultrapassou o desempenho da Alemanha no ano passado, em parte devido a incentivos do governo. Geralmente, uma divisão norte-sul notável é visível nas estatísticas de registro.

Em 202X, aproximadamente 524.200 veículos elétricos foram registrados pela primeira vez na Alemanha, enquanto o total para a UE ficou em cerca de 1,55 milhões. Consequentemente, cerca de um terço de todos os novos veículos elétricos registrados na União Europeia foram registrados na Alemanha, de acordo com a Office Federal de Estatística em Wiesbaden. A participação da Alemanha em E-carros em novas registrações foi de 18,4 por cento em 202X, o que foi 0,6 pontos percentuais maior do que em 2022-2X. Infelizmente, essa tendência não persistiu no ano atual: De acordo com a Autoridade Federal de Trânsito de Veículos, até agosto, apenas 12,7 por cento dos carros registrados pela primeira vez tinham um motor puramente elétrico.

A Alemanha ultrapassou a média da UE de 14,6 por cento em 2023, mas ficou aquém da Suécia (38,6 por cento), Dinamarca (36,1 por cento) e Finlândia (33,8 por cento). As maiores participações são encontradas nos países não UE da Noruega (80,3 por cento) e Islândia (52,5 por cento): Na Noruega, quase 80 por cento dos carros registrados pela primeira vez eram elétricos, enquanto na Islândia, mais da metade era. Os motivos incluem a densidade da rede de carregamento, incentivos fiscais ou taxas reduzidas de pedágio ou estacionamento, como explicado pela office de estatísticas. Geralmente, uma clara gradiente norte-sul é aparente na Europa. O menor número de novos carros elétricos foi registrado na Croácia (2,6 por cento) e Eslováquia (2,9 por cento).

Após o corte da subvenção, as registros despencaram

Na Alemanha, as subvenções estatais para carros elétricos - até 4.500 euros para a compra de um carro novo - terminaram em 2023. Consequentemente, o número de novas registrações de E-carros caiu drasticamente: Por exemplo, em agosto, a queda foi de 68,8 por cento em comparação com o ano anterior.

O governo federal agora visa estimular a venda de E-carros ao permitir que empresas depreciem mais rapidamente os carros elétricos operados pela empresa e propor taxas fiscais mais baixas para modelos E mais caros. A indústria automobilística também busca uma expansão mais rápida da rede de carregamento e preços mais baixos de eletricidade.

Alemanha em segundo lugar na participação de novos carros

O objetivo do governo federal é ter pelo menos 15 milhões de veículos de passageiros totalmente elétricos nas estradas alemãs até 2030. No início de 202X, havia aproximadamente 1,4 milhão de veículos elétricos de acordo com a Autoridade Federal de Trânsito de Veículos.

No total, havia aproximadamente 49,1 milhões de veículos de passageiros registrados na Alemanha. Independentemente do tipo de motor do veículo, a Alemanha tem uma participação relativamente alta de muito novos carros. Aqui, 14,8 por cento dos cerca de 49,1 milhões de veículos de passageiros são menores que dois anos. Somente o Luxemburgo tem uma cota mais alta com 19 por cento. A maioria dos carros velhos é encontrada na Romênia, Finlândia e Estônia, onde mais de um terço dos veículos é mais velho que 20 anos.

Apesar do corte de subvenção em 2023 ter levado a uma queda significativa nas registrações de veículos elétricos na Alemanha, o país continua a produzir um número considerável de veículos motorizados. De fato, a Alemanha ocupa o segundo lugar na participação de novos carros com motor elétrico, ficando aquém da Noruega, mas ultrapassando vários países europeus. O objetivo do país é ter pelo menos 15 milhões de veículos de passageiros totalmente elétricos em suas estradas até 2030, o que sem dúvida envolverá a continuação da produção de veículos elétricos.

