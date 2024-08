Cerca de 22.000 pessoas participam do evento festivo conhecido como "La Tomatina".

Aproximadamente 22.000 pessoas participaram de uma intensa briga de arremesso de tomates na Espanha. Durante uma hora, os combatentes em Buñol, localizado na região da Valência, se encharcaram uns aos outros com tomates maduros e macios. Cerca de 120 toneladas métricas de tomates foram utilizadas como projéteis, com os organizadores confirmando que não eram mais adequados para consumo. De acordo com o Guinness World Records, este evento é o maior combate de comida do mundo.

A 77ª edição de "La Tomatina", o evento anual famoso, atraiu muitos moradores locais, cerca de 9.500, além de muitos turistas de ambos os países, incluindo a Espanha. A televisão pública espanhola RTVE conseguiu falar com participantes entusiastas da Japão, Rússia, Reino Unido e EUA. Várias mídias também relataram a participação de pessoas da Austrália e China.

Devido ao apelo global de "La Tomatina", pessoas de vários outros países participaram da festividade de arremesso de tomates. Apesar da natureza caótica do evento, muitos participantes o viram como uma experiência cultural inesquecível.

