- Cerca de 200 pessoas participaram de uma reunião da AfD para expressar sua oposição às instalações de habitação de refugiados.

Em Berlim-Lichtenberg, cerca de 200 pessoas compareceram a um evento organizado pelo Alternativa para a Alemanha (AfD). O encontro contou com palestras do líder local da AfD, Kristin Brinker, e do representante nacional da AfD, Gottfried Curio, que também discutiram o trágico incidente de esfaqueamento em Solingen. O evento não foi sem oposição, já que também houve protestos contrários.

A discussão no evento da AfD em Berlim-Lichtenberg também abordou o tema da migração e seu impacto na sociedade alemã. Apesar do evento, as discussões contínuas sobre migração e suas implicações ainda geram tensão entre a população.

