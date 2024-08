- Cerca de 152 mil alunos de Hamburgo recebem passes de entrada gratuitos para a Alemanha.

No início do novo ano letivo, mais de 152.000 estudantes em Hamburgo têm direito a um passe de transporte público gratuito na Alemanha. Inicialmente, cerca de 100.000 crianças e adolescentes tinham direito a este passe com desconto, mas agora podem usufruir dele gratuitamente, com mais 52.225 pedidos feitos antes do fim das férias na quarta-feira, segundo um porta-voz da Associação de Transportes de Hamburgo (HVV). Isso significa que 210.000 estudantes são elegíveis para este passe de transporte público gratuito em todo o país. O Senado prevê que cerca de 80%, ou aproximadamente 168.000 estudantes, irão solicitar este passe.

A validade deste passe começa em 1º de setembro. Até então, todos os estudantes de Hamburgo podem viajar de graça nos transportes HVV sem precisar exibir um passe. Após esta data, os controladores mostrarão alguma leniência se alguém não puder apresentar o passe gratuito. No entanto, os estudantes e adolescentes devem levar um cartão de identificação que indique a sua identidade e residência.

Este passe gratuito só pode ser obtido online. Os pais devem solicitá-lo para crianças com menos de 16 anos. Os estudantes com 16 anos ou mais podem aplicar por si próprios, mas devem apresentar prova da sua escola. A área tarifária HVV é extensa, chegando até Itzehoe, Ratzeburg, Dannenberg ou Cuxhaven. Os estudantes que vivem em Schleswig-Holstein ou Baixa Saxônia podem solicitar um passe de transporte público com desconto, mas não viajarão de graça mesmo dentro de Hamburgo.

Esta nova política é projetada para esgotar o orçamento da cidade em cerca de 14 milhões de euros neste ano. O Senado espera, com base no preço atual de 49 euros mensais para o passe de transporte público, um gasto total de 99 milhões de euros no ano seguinte. Se mais estudantes solicitarem o passe do que o previsto, o Senado estará preparado para custear as despesas adicionais.

Devido à popularidade do passe de transporte público gratuito em Hamburgo, alguns estudantes poderão precisar de um passe de transporte público alemão durante o período de transição antes de 1º de setembro. No entanto, uma vez que o ano letivo comece, um passe de transporte público alemão não será necessário para os estudantes elegíveis devido ao passe gratuito oferecido.

