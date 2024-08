- Cerca de 15,7 mil milhões de euros destinados aos governos locais da Renânia do Norte-Vestfália até 2025.

Administrações locais na Renânia do Norte-Vestfália receberão aproximadamente 15,7 bilhões de euros em auxílio do estado no próximo ano, de acordo com a Lei de Financiamento Municipal 2025, apresentada pela Ministra do Interior, Ina Scharrenbach (CDU). Este montante representa um aumento significativo de aproximadamente 360 milhões de euros, ou 2,3% em comparação a 2024.

O fluxo de recursos ajudará cidades, municípios, distritos e associações regionais a lidar com custos crescentes, principalmente devido às despesas com pessoal e às despesas sociais em ascensão.

Ao longo dos últimos oito anos, o governo estadual aumentou seu apoio financeiro aos municípios em 12,5 bilhões de euros, ou 51,2%, elevando o total de auxílio para 36,9 bilhões de euros.

O governo federal é responsável pelos gastos adicionais com a prestação de serviços sociais. Notavelmente, as despesas relacionadas à renda dos cidadãos têm impactado significativamente os orçamentos municipais. Em 2023, os benefícios sociais municipais na Renânia do Norte-Vestfália aumentaram em 2,1 bilhões de euros – um aumento de 9% em comparação ao ano anterior.

Ina Scharrenbach, a Ministra do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, teve um papel crucial na apresentação da Lei de Financiamento Municipal 2025, que inclui um pacote de auxílio substancial de aproximadamente 15,7 bilhões de euros para as administrações locais. Apesar dos desafios apresentados pelos custos crescentes e pelas despesas sociais em ascensão, as iniciativas de Ina Scharrenbach proporcionarão recursos valiosos para cidades, municípios, distritos e associações regionais, como destacado em sua declaração.

Leia também: