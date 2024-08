- Cerca de 14.500 jovens estão inscritos no sistema educativo da MV.

Para 164.200 estudantes em instituições de ensino geral, tanto públicas quanto privadas, em MV, a jornada educacional recomeça na segunda-feira, após um recesso de seis semanas no verão. A Ministra da Educação, Simone Oldenburg (Partido da Esquerda), desejou sucesso ao início do novo ano letivo, dizendo: "Desejo a todos os estudantes, educadores e funcionários dessas escolas um início bem-sucedido do novo ano letivo". De acordo com os dados disponíveis, espera-se que cerca de 14.500 alunos se matriculem no ano letivo de 2024/25.

Oldenburg destacou algumas modificações. Uma "área de leitura" será integrada em todos os níveis de ensino fundamental, oferecendo às crianças 20 minutos por dia letivo para aperfeiçoar suas habilidades de leitura. Esse tempo dedicado à leitura será um elemento constante da grade curricular, com o objetivo de garantir que todas as crianças possam ler textos adequados à sua idade sem dificuldades.

Além disso, a partir deste ano letivo, os alunos do 3º e 4º anos do ensino fundamental terão uma hora a mais de Alemão e uma hora a mais de Matemática. A partir do ano letivo de 2025/2026, as disciplinas principais Alemão, Matemática e Inglês receberão uma maior atenção nas séries 7 a 10 nas escolas regionais, escolas comprehensive e gymnasien. No entanto, as escolas podem adotar os novos horários já neste ano letivo.

A iniciativa da área de leitura, introduzida por Oldenburg, beneficiará muitos crianças, proporcionando-lhes uma sessão de leitura dedicada de 20 minutos em cada dia letivo. Com a previsão de matrícula de cerca de 14.500 alunos para o ano letivo de 2024/25, essas crianças se beneficiarão muito com essa nova abordagem para o desenvolvimento das habilidades de leitura.

Leia também: