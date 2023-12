Cerca de 100 pessoas ficam presas no gelo num lago do norte do Minnesota

O Gabinete do Xerife do Condado de Beltrami disse que os pescadores estão encalhados num bloco de gelo que se separou do gelo principal no Lago Vermelho Superior e que não conseguiram regressar a terra.

"O mar aberto é demasiado grande para ser transposto e estamos a trabalhar numa operação para levar as pessoas de volta a terra. Várias equipas de emergência da zona estão a caminho. Não há indicações e não temos relatos de ninguém na água", acrescentou o comunicado.

Num post no Facebook na quinta-feira, o Gabinete do Xerife do Condado de Beltrami e o Departamento de Recursos Naturais do Minnesota disseram que as condições do gelo em todo o estado estão a mudar frequentemente com condições irregulares.

"Embora a previsão pareça boa para fazer gelo, as condições do gelo permanecerão ruins até que haja uma série de dias frios para formar gelo novo e claro. Por favor, permaneça em terra até que haja pelo menos 4 polegadas de gelo novo e limpo. Se sair, certifique-se de que tem todo o equipamento de segurança adequado e verifique frequentemente a espessura do gelo", avisou o DNR.

O gabinete do xerife foi chamado ao mesmo lago, na quinta-feira, por dois pescadores que tinham caído no gelo num ATV, segundo um comunicado. Os homens informaram que conseguiram sair da água, mas ficaram encalhados e não conseguiram voltar para a estância de onde vieram, disse o posto. Os dois homens conseguiram regressar e não sofreram ferimentos.

O gabinete do xerife acrescentou: "A chuva recente e as temperaturas prolongadas acima de zero provocaram a deterioração das condições do gelo. Há muitas casas de gelo em toda a região que estão a cair através do gelo e que não podem ser removidas porque as equipas de recuperação informam que o gelo está demasiado fraco. Espera-se que, com a chegada do tempo mais frio, seja possível remover a propriedade em segurança. Se optar por andar no gelo, verifique frequentemente a espessura e saiba para onde está a viajar. Consulte as estâncias turísticas da zona antes de entrar no gelo".

O condado de Beltrami está situado no noroeste do Minnesota.

Fonte: edition.cnn.com