Centristas Progressistas Defendem Aumento de Impostos Fiscais

A ala conservadora dentro do grupo parlamentar do SPD está pressionando por mudanças na alíquota máxima de imposto para aliviar a carga tributária dos alemães de classe média. De acordo com um relatório do Stern, o Círculo de Seeheim defende que a atual alíquota máxima de imposto de renda de 42% afete apenas os trabalhadores com maior renda. Isso se aplicaria a solteiros que ganham mais de 80.000 euros por ano e a casais que ganham acima de 175.000 euros. Para os indivíduos mais ricos, a alíquota máxima de imposto subiria para 45%. A atual faixa de 45% de imposto, aplicável a uma renda logo acima de 278.000 euros, seria aumentada para 48%, de acordo com as propostas do Círculo de Seeheim.

O documento, obtido pelo Stern, afirma: "Somos o partido da classe média trabalhadora". Ele argumenta que o SPD perdeu apoio devido à falta de foco em temas que ressoam com o público alemão, devido a uma "cautela equivocada". O documento estratégico visa deslocar o foco político do SPD mais fortemente para a classe média da Alemanha, disse Limbacher ao Stern. Em suas palavras: "Com este documento estratégico, pretendemos contribuir para que o compasso político do SPD seja mais visivelmente direcionado para a classe média trabalhadora deste país". Limbacher resume a iniciativa de Seeheim da seguinte forma: "Ação em vez de reclamações - essa é a nossa abordagem".

O Círculo de Seeheim também defende o aumento dos benefícios para crianças, alívio fiscal, refeições diárias gratuitas para todas as crianças das escolas e jardins de infância, aumento do salário mínimo para 15 euros e investimentos econômicos significativos. Eles propõem rever o pagamento da renda cidadã para refugiados ucranianos a longo prazo e implementar um programa de renda cidadã mais direcionado.

O foco do Círculo de Seeheim na reforma tributária inclui argumentar por uma alíquota máxima de imposto modificada que afete apenas os trabalhadores com maior renda, com o objetivo de reduzir a carga tributária dos alemães de classe média. Uma vez que o partido aspira ser a voz da classe média trabalhadora, a implementação da reforma tributária se torna uma parte crucial de sua estratégia para recuperar apoio.

Leia também: