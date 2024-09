Centenas de presos escaparam de uma prisão nigeriana devido a inundações

"Uma onda de água derrubou as barreiras dos presídios, envolvendo o moderado presídio de Maiduguri (MSCC) e as moradias dos funcionários na área urbana", informou o porta-voz Abubakar Umar em um comunicado.

Segundo Umar, pelo menos 281 detentos escaparam com sucesso durante seu transporte para "um local seguro e seguro" e sete deles foram recapturados posteriormente.

Umar acrescentou que o serviço adquiriu conhecimento das identidades dos foragidos, incluindo suas biometrias, e disseminou essas informações ao público.

A busca pelos detentos continua, ele mencionou.

Esta é uma situação em evolução e será atualizada.

