Centenas de imigrantes deixados em Nova Jérsia, contornando as restrições de Nova Iorque

A ordem, emitida na semana passada pelo Presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, exige que as empresas de autocarros fretados que transportam imigrantes para Nova Iorque forneçam aos funcionários da administração de emergências de Nova Iorque os manifestos dos seus passageiros e os horários e locais previstos de entrega, pelo menos 32 horas antes da sua chegada.

Adams emitiu a ordem em resposta a um esforço de meses do Texas e de vários outros estados liderados por republicanos para enviar dezenas de milhares de imigrantes e requerentes de asilo em aviões e autocarros para grandes cidades com presidentes de câmara democratas, muitas vezes com pouco ou nenhum aviso prévio.

Este fim de semana, pelo menos quatro autocarros pararam na estação de comboios de Secaucus Junction, tendo o primeiro chegado no sábado de manhã, de acordo com um comunicado de imprensa do Presidente da Câmara de Secaucus, NJ, Michael Gonnelli.

"Pelo que sabemos, depois de serem deixados na estação de comboios, os imigrantes apanharam comboios para a cidade de Nova Iorque", afirmou Gonnelli. "Neste momento, parece que os bilhetes de comboio estão a ser garantidos para os imigrantes e que eles estão a caminho do seu destino final".

Gonnelli disse que parece que "os operadores de autocarros descobriram uma falha no sistema para garantir que os imigrantes chegam ao seu destino final, que é a cidade de Nova Iorque".

Num post de domingo no X, anteriormente conhecido como Twitter, Jersey City disse que o seu gabinete de gestão de emergências soube que "aproximadamente 10 autocarros de vários locais do Texas e um da Louisiana chegaram a várias estações de trânsito em todo o estado, incluindo Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton", com cerca de 400 imigrantes.

A cidade de Nova Iorque recebeu mais de 14.700 recém-chegados no último mês, disse Adams na semana passada. O presidente da Câmara acrescentou na semana passada que "14 autocarros fretados com imigrantes chegaram durante a noite do Texas, o maior número registado numa única noite".

Na sexta-feira, o governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que o seu estado já transportou mais de 33 600 imigrantes para Nova Iorque desde agosto de 2022.

"Abbott continua a tratar os requerentes de asilo como peões políticos e, em vez disso, agora está deixando famílias em cidades e estados vizinhos no frio e na escuridão da noite com passagens de trem para viajar para a cidade de Nova York", disse um porta-voz da prefeitura de Nova York em um comunicado à CNN na segunda-feira.

"É exatamente por esta razão que temos vindo a coordenar a nossa ação com as cidades e condados vizinhos desde antes de emitirmos a nossa ordem, a fim de os encorajar a tomar medidas executivas semelhantes para proteger os migrantes contra esta crueldade", afirmou o porta-voz.

A CNN contactou o governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, para obter comentários.

Mais de 300 imigrantes transportados em avião privado do Texas para o Illinois

Durante o fim de semana, centenas de requerentes de asilo também chegaram ao Aeroporto Internacional de Rockford, em Illinois, informou anteriormente a CNN. O Presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, disse num post no X que era "o segundo caso registado do governador do Texas a transportar requerentes de asilo através de um avião privado".

Os imigrantes chegaram por volta da uma da manhã de domingo, hora local, e foram depois colocados em autocarros com destino a Chicago.

As autoridades da cidade de Rockford disseram no Facebook que, se mais voos aterrarem no local, irão ativar o Centro de Operações de Emergência local "para coordenar a logística e o planeamento de modo a garantir a segurança de todos os envolvidos ao longo deste processo".

O Texas enviou mais de 28.000 requerentes de asilo para a área de Chicago desde agosto de 2022, de acordo com um comunicado à imprensa de Abbott.

No domingo, o prefeito Johnson descreveu a situação "insustentável" em Chicago como "uma crise internacional e federal que os governos locais estão sendo solicitados a subsidiar" no "Face the Nation" da CBS.

No início deste mês, Chicago começou a apreender e a rebocar autocarros depois de ter aprovado uma lei municipal para fazer face aos "autocarros desonestos" do Texas que deixavam os imigrantes em toda a cidade, informou anteriormente a CNN.

Senador Graham cita crise fronteiriça para adiar ajuda à Ucrânia e a Israel

O senador Lindsey Graham, republicano que representa a Carolina do Sul, disse no domingo que os republicanos vão manter a sua posição de que a ajuda não pode ser passada para a Ucrânia e Israel, a menos que haja também um acordo sobre a segurança das fronteiras.

"Quero ajudar desesperadamente a Ucrânia, mas temos de nos ajudar a nós próprios", afirmou no programa "Face the Nation" da CBS. "Não posso voltar à Carolina do Sul e falar em dar ajuda à Ucrânia e a Israel se a fronteira ainda estiver quebrada."

Graham chamou a crise da fronteira de "pesadelo de segurança nacional para a América" e disse que espera que os republicanos estejam a bordo das negociações para aprovar a ajuda.

O senador disse que os negociadores planejam pedir ao governo Biden que comece a usar o Título 42, uma restrição da era pandêmica que permitiu às autoridades rejeitar rapidamente os migrantes na fronteira que já expirou, para deportar as pessoas que cruzam a fronteira. O presidente mexicano também afirmou que, se o ex-presidente Donald Trump for reeleito, haverá deportação em massa de imigrantes.

Autoridades mexicanas visitam Washington para continuar as discussões sobre a fronteira

Os líderes mexicanos visitarão Washington em janeiro para se reunirem com funcionários da administração Biden para continuar as discussões sobre como conter o fluxo migratório para os EUA, informou anteriormente a CNN.

A visita terá lugar depois de uma delegação de alto nível à Cidade do México, que incluiu o Secretário de Estado Antony Blinken e o Secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas, ter conseguido alguns progressos no reforço da aplicação da lei no lado mexicano da fronteira.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional considerou a viagem "produtiva" e afirmou que o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "tomou novas medidas significativas de aplicação da lei" em matéria de migração.

Os EUA registaram um aumento dramático do número de migrantes que atravessam a fronteira sul. Em dezembro, as autoridades fronteiriças encontraram mais de 225.000 imigrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México, o que representa o maior total mensal registado desde 2000, de acordo com estatísticas preliminares da Segurança Interna partilhadas com a CNN.

A reunião em Washington irá "avaliar o progresso e decidir o que mais pode ser feito", de acordo com o Conselho de Segurança Nacional.

Kevin Liptak, Sarah Dewberry, Casey Gannon e Zoe Sottile, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com