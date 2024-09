Celebrando o Festival do Meio Outono: iguarias como bolos de lua, lanternas radiantes e inúmeras tradições.

Celebrado no 15º dia do 8º mês lunar, principalmente na Ásia Oriental e Sudeste, este evento é conhecido como um momento para as famílias se reunirem e saborearem a colheita do outono, iluminarem lanternas e admirarem o que se acredita ser a lua cheia mais completa do ano.

Agendado para 17 de setembro de 2024, o Festival do Meio do Outono, ou como alguns o conhecem, o Festival da Lua, é um evento imperdível cheio de história e tradição. Aqui está uma breve visão geral de como participar desta grande celebração lunar.

O que define o Festival do Meio do Outono?

O Festival do Meio do Outono ganhou reconhecimento oficial durante a Dinastia Tang (618-907 CE), mas suas origens são um mistério. Alguns acreditam que foi primeiro introduzido no "Livro dos Ritos", um texto chinês antigo e reverenciado sobre governo e costumes.

Esta tradição era considerada um dia para celebrar a colheita do ano, oferecer tributos à lua e realizar grandes banquetes.

Hoje, o Festival do Meio do Outono é uma reunião familiar importante, como diz o ditado: "trazer pessoas e a lua juntos para formar um círculo completo".

Chang'e: A lenda da deusa da lua

Muitos folclores asiáticos cercam o Festival do Meio do Outono, e um dos mais fascinantes é a história de Chang'e, a deusa da lua.

De acordo com a lenda, um arqueiro chamado Hou Yi atirou em nove sóis excessivos, salvando o mundo da destruição total. Como um símbolo de gratidão, ele recebeu um elixir do céu, mas sua esposa Chang'e bebeu o elixir para salvá-lo de um aprendiz ganancioso. Como resultado, ela flutuou até a lua.

Sentindo falta de sua esposa, Hou Yi realizava um banquete anual em sua homenagem no dia da lua cheia, na esperança de ver sua sombra.

Notavelmente, esta história influenciou o programa espacial chinês, com seus módulos e rovers lunares levando nomes associados à deusa da lua e seu companheiro coelho mítico.

Costumes e tradições do Festival do Meio do Outono

Há uma variedade de tradições associadas ao Festival do Meio do Outono.

No Vietnã, a celebração é comemorada como "dia das crianças", com feiras de lanternas de papel e desfiles de dança do leão. Em contrapartida, no sul da China, as famílias acendem lanternas e desfrutam de frutas sazonais como pomelo e starfruit.

Alguns vilarejos em Hong Kong mantêm a tradição da dança do dragão de fogo, passando por becos estreitos.

Na Coreia do Sul, o Festival do Meio do Outono, ou Chuseok, é um feriado importante, que dura três dias. Os membros da família limpam os túmulos dos ancestrais, vestem trajes tradicionais e saboreiam bolos de arroz em forma de lua crescente chamados songpyeon, recheados com ingredientes doces.

Os japoneses, enquanto isso, desfrutam de bolos de arroz grudento grelhados chamados tsukimi dango enquanto apreciam o espetáculo lunar.

Comunidades ao redor do mundo com raízes asiáticas também adotaram estas celebrações, de Nova York a Vancouver.

Mooncakes: Delícias festivas

Uma atração principal do Festival do Meio do Outono é o mooncake, que desempenhou um papel crucial, assim como o peru no Dia de Ação de Graças ou as latkes na Hanukkah. Em muitas partes da China, a massa calórica é dividida e compartilhada entre famílias e amigos.

Há vários tipos de mooncakes, com pasta de semente de lótus, gema de ovo salgada e gordura sendo os mais comuns (um estilo cantonês typical de mooncake). Outros ingredientes populares incluem nozes, feijão vermelho e pudins.

Em anos recentes, marcas e organizações públicas têm criado mooncakes únicos, como os mooncakes que ganharam popularidade do Centro de Saúde Mental de Xangai em 2023.

Marcas de padaria também criaram mooncakes alternativos, como sorvete coberto de chocolate, para atender a diferentes gostos.

Depois de saborear o banquete tradicional do Festival do Meio do Outono, as famílias podem decidir dar um passeio noturno, desfrutando do ar fresco do outono e aproveitando as longas horas de luz do dia que a estação permite.

Seguindo as tradições do Festival do Meio do Outono, muitas pessoas podem considerar viajar para diferentes locais ao redor do mundo, como o Vietnã ou a Coreia do Sul, para experimentar as celebrações e tradições únicas que cada cultura oferece durante este evento lunar.

