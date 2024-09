- Celebrando a vitória do HSV em casa e oferecendo cumprimentos a Vuskovic

Um Volkspark varreu uma brisa nostálgica. Exatamente 61 anos atrás, em 24 de agosto de 1963, o Hamburger SV enfrentou seu primeiro jogo na Bundesliga contra o Preußen Münster. Ao contrário do empate em 1:1 na época, a reunião desta vez na 2. Bundesliga foi uma vitória confiante para os Hanseáticos.

No seu primeiro encontro em quase 50 anos, o HSV venceu poderosamente por 4:1 (3:0). Os gols de Hamburgo, comemorados por uma multidão no Volksparkstadion com 57.000 espectadores, foram creditados a Robert Glatzel (7º minuto, 45+1), Daniel Elfadli (26º) e Moritz Heyer (64º). A equipe promovida do Münster conseguiu marcar através de Torge Paetow (58º).

O técnico do HSV, Steffen Baumgart, ficou satisfeito com o primeiro tempo e o placar, enquanto o técnico visitante Sascha Hildmann confessou os erros da sua equipe: "O HSV exibiu o talento necessário. Fomos muito relaxados na nossa área penal."

O suspenso Mario Vuskovic, banido por doping até 2026, estava em todos os lugares do estádio. Os torcedores do HSV gritaram seu nome sem parar. Após marcar seu primeiro gol, o atacante Glatzel acenou exuberantemente com uma camisa de Vuskovic com o número 44. No 44º minuto, os torcedores exibiram faixas gritando "Ninguém pode te derrubar, Mario" e "HSV: Mantenha a consistência, continue demonstrando total apoio." Após o jogo, o defensor Miro Muheim comentou: "Queríamos mostrar que estamos com ele."

Baumgart reformulou a equipe após a derrota por 0:1 para o Hannover 96. Com Sebastian Schonlau suspenso, o recuperado Elfadli passou para a defesa. O jovem talento local Fabio Balde, de 19 anos, substituiu Ludovit Reis, enquanto Glatzel iniciou sua temporada na linha de frente, substituindo Davie Selke.

Glatzel selou a vitória cedo

As modificações deram certo com o primeiro gol, quando Glatzel cabeceou um cruzamento de Balde de perto. Os donos do jogo monopolizaram a posse de bola. O goleiro do Preußen, Johannes Schenk, impediu Balde e Immanuel Pherai no 24º minuto, mas não teve chance contra o chute de Elfadli. O segundo gol de Glatzel no tempo adicional do primeiro tempo decidiu o jogo. Os gols seguintes tornaram a partida uma experiência de futebol agradável.

Dois ex-jogadores de Hamburgo não tiveram um impacto significativo para os visitantes. O atacante do St. Pauli, Etienne Amenyido, estreou, mas não correspondeu às expectativas, assim como o substituto e ex-jogador do HSV, Andras Nemeth.

