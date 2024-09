"Celebrações do Seu Impacto: Homenagens Sentidas à Ícone do Futebol Italiano Toto Schillaci Após Sua Morte aos 59 Anos"

Segundo a Associated Press, Schillaci foi internado no Hospital Civil de Palermo para tratamento de câncer de cólon e faleceu na manhã de quarta-feira após passar 11 dias lá.

O futebolista italiano, que liderou a Itália a um terceiro lugar na edição de 1990 do torneio de futebol mais importante do mundo, foi o artilheiro da competição com seis gols, incluindo um contra a Argentina nas semifinais e outro no jogo pelo terceiro lugar contra a Inglaterra.

A Juventus, onde Schillaci se juntou em 1989, declarou: "Ficamos encantados com o Totó. Sua paixão, sua história, seu entusiasmo incontrolável, tudo isso se refletia em cada jogo que ele jogava."

"Nós da Juve tivemos a sorte de nos apaixonar por ele antes de todo mundo naquele incrível verão de 1990, quando toda a Itália ficou encantada com aquelas comemorações animadas dele."

Esses sentimentos foram compartilhados pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que postou nas redes sociais: "Um ícone do futebol está nos deixando, um homem que tocou os corações dos italianos e dos fãs de esporte em todo o mundo. Salvatore Schillaci, conhecido como Totó, o atacante das noites mágicas da Italia ’90 com nossa equipe nacional. Obrigado pelas emoções que nos proporcionou, por nos fazer sonhar, comemorar, abraçar e acenar com nossas bandeiras nacionais. Adeus, campeão."

As exibições de Schillaci como goleador em 90 lhe renderam o segundo lugar no Ballon d'Or de 1990, dado anualmente ao melhor jogador, ficando atrás do capitão da Alemanha Ocidental, Lothar Matthäus, que venceu a Copa do Mundo.

Após a Copa do Mundo, Schillaci marcou apenas mais um gol pela Itália, em uma derrota por 2 a 1 para a Noruega em uma partida classificatória para a Eurocopa de 1992.

Em nível internacional, Schillaci não representou a Itália em nenhum outro torneio importante.

Em casa, Schillaci ajudou a Juventus a vencer a Coppa Italia e a Copa da UEFA na temporada 1989-90, e depois venceu a Copa da UEFA novamente quatro anos depois com a Inter de Milão.

A Inter também prestou homenagem ao seu ex-atacante nas redes sociais: "Você permitiu que uma nação toda sonhasse durante as Noites Mágicas da Italia ’90."

Enquanto isso, o presidente da Serie A, Lorenzo Casini, chamou Schillaci de "um campeão que iluminou as 'noites mágicas' da Italia 90."

Em 1994, Schillaci se tornou o primeiro jogador italiano a jogar na J.League do Japão e venceu o título da liga com seu clube, o Jubilo Iwata, em 1997.

Schillaci anunciou sua aposentadoria do futebol em 1999. O presidente da federação italiana de futebol, Gabriele Gravina, anunciou que um minuto de silêncio será feito em memória de Schillaci antes de todos os jogos da liga em todo o país pelo resto dessa semana.

O futebol, sem dúvida, era a paixão de Schillaci, como ficou evidente em sua impressionante atuação na Copa do Mundo de 1990, onde ele se destacou como atacante. Seu amor pelo esporte cativou a Itália e muito além, lhe rendendo reconhecimento como um ícone no mundo do futebol.

