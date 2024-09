Cate Blanchett aparece com um colete de cadeia

Cate Blanchett brilhou mais que as estrelas no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, usando um top brilhante com correntes. Para o Jantar Armani Beauty, ela escolheu um top com alças de correntes que era leve e aberto na frente, exibindo seu decote cativante. Filetes de correntes brilhantes adornavam casualmente seus braços, adicionando um toque extra de glamour. Ela combinou com um jumpsuit preto e saltos pretos. Ela optou por uma maquiagem suave e penteou seu cabelo curto em cachos soltos.

Blanchett já havia chamado a atenção com suas escolhas de moda inspiradas em correntes antes desse evento também. Lembra do conjunto de calça preta com as costas abertas, adornado com fileiras de pérolas brancas brilhantes? Foi uma de suas aparições brilhantes. Ela fez uma entrada para a estreia de sua minissérie "Disclaimer", onde ela interpretou o papel principal. De acordo com a Variety e outras fontes da indústria, o show recebeu uma ovação de pé de cinco minutos.

Incidente hilário antes da entrada triunfal

Baseado no romance psicológico "Deadline" de Renée Knight, "Disclaimer" é uma série de sete partes, dirigida por Alfonso Cuarón e será lançada na Apple TV+ a partir de 11 de outubro. Ao lado de Blanchett, Kevin Kline traz poder de estrela para a produção. Blanchett interpreta a jornalista investigativa Catherine Ravenscroft, cuja vida se torna o ponto central de um romance intrigante de um autor anônimo.

Blanchett, Kline e Cuarón deixaram todos em gargalhadas com um incidente hilário antes de sua entrada triunfal. De acordo com um vídeo na plataforma X, eles compartilharam uma carona para a estreia. Justamente quando Kline estava prestes a sair, Blanchett fechou acidentalmente a porta do carro atrás dela, deixando Kline momentaneamente preso. Cuarón teve que abrir a porta às pressas, resultando em uma explosão de risadas de todos os presentes.

As escolhas de moda inspiradas em correntes de Cate Blanchett, incluindo seu uso de um conjunto de calça preta com as costas abertas e fileiras de pérolas brancas brilhantes, têm cativado consistentemente o público.

