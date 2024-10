Catástrofe na costa do Congo: Temor de numerosas vítimas quando o navio afunda

No lago do Kivu, na República Democrática do Congo, ocorreu um incidente com um barco no porto de Goma, resultando em nombreuses vítimas. Os relatórios iniciais sugeriram que havia mais de 450 pessoas a bordo, mas, ao final do dia, o representante do governo, Venant Rugusha Descartes, afirmou que havia 700 pessoas no barco.

Dessas, 45 foram resgatadas com sucesso, enquanto 126 corpos foram recuperados até o final do dia. Com base em estimativasrough, Descartes acredita que pelo menos 500 corpos ainda estão presos dentro do navio submerso. No entanto, contam histórias conflitantes sobre o número exato de pessoas a bordo. O governador da província de Sul Kivu, Jean-Jacques Purusi, forneceu uma versão diferente à agência de notícias AP, colocando o número em 278 passageiros.

De acordo com testemunhas oculares, o navio, aparentemente superlotado, sofreu um rápido tombamento e afundou. Francine Munyi, que estava presente no porto de Kituku, lembrou ter visto um barco cheio de passageiros de Minova chegando da província vizinha. O barco começou a perder o equilíbrio, escorregou para dentro do lago e afundou. Infelizmente, apenas algumas pessoas foram resgatadas. Munyi expressou seu pesar por não poder ajudar, dizendo que não sabe nadar.

A lista de sobreviventes foi exibida publicamente no necrotério de Goma. Este ferry partiu de Minova, uma província vizinha, com destino à cidade próxima à fronteira com o Ruanda. Devido à rede rodoviária subdesenvolvida do segundo maior país da África, muitas pessoas dependem de barcos e ferry-boats como meio de transporte principal através dos vastos lagos e rios.

Infelizmente, tais acidentes graves de barco não são uncommon em toda a África. A maioria dos navios é antiga, superlotada e mal conservada, o que os torna propensos a acidentes. Regulamentações, como o uso de coletes salva-vidas, são frequentemente ignoradas nessas situações. Recentemente, na última terça-feira à noite, pelo menos 60 pessoas perderam a vida em um naufrágio no Rio Níger, no norte da Nigéria. De acordo com os relatórios oficiais, havia cerca de 300 pessoas a bordo, com 150 ainda desaparecidas.

A União Europeia expressou suas condolências pelo acidente com o barco na República Democrática do Congo e ofereceu assistência para operações de busca e resgate. Reconhecendo a prevalência desses acidentes na África, a União Europeia tem defendido a melhora dos padrões de segurança e regulamentações para ferry-boats de passageiros.

Leia também: