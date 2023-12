Casper Ruud derruba Holger Rune para se apurar para a meia-final do Open de França contra Marin Cilic

Para ambos os jogadores, foi a primeira vez que chegaram aos quartos de final em Roland Garros, enquanto Rune, de 19 anos, se tornou o primeiro dinamarquês a chegar a esta fase do Open de França.

Rune teve uma passagem de conto de fadas para os quartos de final, derrotando Denis Shapovalov na primeira ronda e Stefanos Tsitsipas, número 4 do mundo, na quarta ronda, antes de cair perante Ruud.

"Um grande dia para o ténis norueguês, porque também temos uma jogadora, Ulrikke Eikeri, que chegou hoje à final de pares mistos. Ela está mesmo um passo à frente de mim!" disse Ruud na sua entrevista após o jogo, no campo.

"Estes são os jogos com que sonhamos jogar. E espero, claro, que seja mesmo a final, se for possível", continuou. "Tenho de estar muito concentrado e dar o meu melhor na semifinal."

O norueguês começou o encontro de forma impressionante, quebrando Rune duas vezes para abrir uma vantagem de 5-0 no primeiro set, que acabou por vencer por 6-1.

"Comecei muito bem, mas depois o Holger ripostou bem, elevou o seu nível e tive um jogo muito difícil no final", disse Ruud depois.

O segundo set foi mais equilibrado, com os dois jogadores a trocarem breaks no início, antes de Rune quebrar Ruud no último jogo para empatar a partida.

Mas, no terceiro set, Ruud parecia ter uma resposta para tudo o que o dinamarquês tentava; uma pancada de aproximação perfeita foi recebida pelo backhand estendido de Ruud, enquanto um dropshot apenas arrastou Ruud para a rede.

Durante todo o jogo, Rune falou com o seu camarote e, quando foi quebrado no terceiro set, pareceu gritar com a sua mãe, que saiu do court.

"Eu amo a minha mãe e não a mando embora", esclareceu Rune mais tarde ao Eurosport. "Quando estou frustrado, pode ajudar o facto de a minha mãe ou o meu treinador saírem, para não ter duas pessoas a quem recorrer. Ela também saiu a certa altura contra o Stefanos [Tsitsipas] para me dar calma. É ela que controla, não eu".

O set manteve-se equilibrado e foi necessário um tiebreak para separar os dois jogadores. Ruud ganhou por 4-2 e não perdeu mais nenhum ponto para ganhar o tiebreak e o set por 7-2.

Animado com este resultado, Ruud recuperou o controlo, ganhou 94% dos seus pontos de primeiro serviço no quarto set e venceu por 6-3, vencendo o encontro em três horas e 15 minutos.

O norueguês vai defrontar o ressurgente Marin Cilic na semifinal de sexta-feira.

Fonte: edition.cnn.com