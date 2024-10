Casas a serem alimentadas com as reservas de energia dos veículos elétricos.

Utilizar um veículo elétrico (VE) como fonte de energia para sua casa, seja para iluminação ou para alimentar seu laptop, é teoricamente possível através de uma característica conhecida como "carga bidirecional". Esta tecnologia permite que seu VE atue como uma solução intermediária de armazenamento de energia. No entanto, é importante observar que esta tecnologia tem suas limitações.

Pesquisa da Eon sugere que veículos elétricos com tecnologia de bateria avançada poderiam ter a capacidade de fornecer energia a 1,75 milhão de lares por um período de 12 horas. A Eon faz referência a cerca de 166.000 VE "capazes de carga bidirecional" registrados na Alemanha, um mercado dominado por fabricantes asiáticos.

Quando equipado com carga bidirecional, a bateria do seu VE pode armazenar energia excedente gerada por uma fonte como um painel solar no telhado. Mais tarde, essa energia armazenada pode ser liberada do VE estacionado fora para atender às necessidades de energia da sua casa. Grundamentalmente, a bateria do VE serve como um dispositivo de armazenamento intermediário, reduzindo sua dependência da energia da rede.

No momento, a carga bidirecional é uma tecnologia relativamente nova. De acordo com a Autoridade Federal de Trânsito da Alemanha, existem aproximadamente 60,7 milhões de veículos registrados no país. Os 166.000 VE "capazes de carga bidirecional" mencionados pela Eon representam menos de 0,3% da frota de veículos alemã.

O gerente da Eon, Filip Thon, expressa otimismo, afirmando que "o uso generalizado e abrangente desta tecnologia está atualmente sendo testado". Ele defende o uso da bateria do VE não apenas para dirigir, mas como parte integrante do nosso sistema de energia. A análise da Eon serve como uma exploração provocativa do vasto potencial desta tecnologia emergente.

A integração da carga bidirecional nos VE poderia contribuir significativamente para as necessidades de energia das casas, potencialmente reduzindo a dependência da rede para os lares. Como sugerido pela Eon, a economia poderia potencialmente se beneficiar da adoção generalizada desta tecnologia, já que ela poderia reduzir a demanda por energia e aumentar a eficiência do uso de energia.

